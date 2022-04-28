Ночной рейд выявил в центре Таллинна место, где собираются любители нарушать порядок

«Несмотря на то, что для повышения безопасности общественного пространства в последние годы было сделано много, мы регулярно оцениваем и анализируем, что еще необходимо для того, чтобы люди чувствовали себя в парках и на улицах города безопасно. В этом нам помогают хорошие партнеры в лице полиции и МуПо, каждодневная работа которых четко показывает, какие проблемы находят решение, а какие – новое место», – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Если раньше проблемным местом в центре города считался парк Канути, то теперь магнитом для компаний, практикующих противоправное поведение, стала горка Мусумяги. Это подтвердил и совместный ночной рейд с полицией.

«Причин, по которым этот парк стал местом, вызывающим беспокойство, несколько. С одной стороны, он хорошо подходит для сбора молодежи с точки зрения логистики – сюда легко попасть пешком и на общественном транспорте. С другой стороны, парк находится в стороне от маршрута других горожан и гостей столицы. Если добавить сюда тусклое освещение и приватность места, то и получится пространство, способствующее сбору молодежных кампаний», - сказал заместитель старейшины района Кесклинн Никита Грознов, принимавший участие в патрулировании.