Чт, 28.04.2022
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Киев заявил о праве наносить удары по военной инфраструктуре в РФ

Deutsche Welle
Киев заявил о праве наносить удары по военной инфраструктуре в РФ
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Флаг Украины.
Флаг Украины. Фото: NUNO VEIGA

Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по военным складам и базам на территории РФ. Об этом сообщил в своем Twitter советник руководителя администрации президента Украины Михаил Подоляк, пишет Deutsche Welle.

"Мир это право признает", - написал он, сославшись на слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

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