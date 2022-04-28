Украина будет защищаться от российской военной агрессии любым способом, в том числе ударами по военным складам и базам на территории РФ. Об этом сообщил в своем Twitter советник руководителя администрации президента Украины Михаил Подоляк, пишет Deutsche Welle.
Киев заявил о праве наносить удары по военной инфраструктуре в РФ
Киев заявил о праве наносить удары по военной инфраструктуре в РФ
"Мир это право признает", - написал он, сославшись на слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.
Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по 🇷🇺 військових об‘єктах, заявив @SecBlinken. Росія напала на 🇺🇦 та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах 🇷🇺 убивць. Світ це право визнає.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022
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