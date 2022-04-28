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Анализ ⟩ В Эстонии 31 год назад произошли атаки, похожие на недавние взрывы в Тирасполе

Эркки Коорт
В Эстонии 31 год назад произошли атаки, похожие на недавние взрывы в Тирасполе
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Интердвижение во дворе замка Тоомпеа.
Интердвижение во дворе замка Тоомпеа. Фото: Eesti Filmiarhiiv

Россия начала активно расширять свою деятельность, и не исключено, что идет подготовка к военной интервенции для «защиты» оккупированного Приднестровья. Таким же образом, как происходят взрывы на восточном берегу Днестра взрывы, случались они и в Эстонии в 1991 году, и между этими событиями есть удивительные параллели, пишет Postimees.

Подконтрольная территория Тирасполя составляет чуть более 4000 квадратных километров, на ней проживает менее 350 000 человек. В их армии около 5000-6000 человек плюс 1500-2000 русских солдат. Относительно небольшая и не очень боеспособная в военном отношении, но все же значительная сила против молдавской армии.

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