Анализ ⟩ В Эстонии 31 год назад произошли атаки, похожие на недавние взрывы в Тирасполе

Россия начала активно расширять свою деятельность, и не исключено, что идет подготовка к военной интервенции для «защиты» оккупированного Приднестровья. Таким же образом, как происходят взрывы на восточном берегу Днестра взрывы, случались они и в Эстонии в 1991 году, и между этими событиями есть удивительные параллели, пишет Postimees.