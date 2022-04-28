Акт вандализма в отношении Бронзового солдата совершил сын политика Виктора Васильева

Виктор Васильев подтвердил Postimees, что его 31-летний сын Александр поздно вечером 12 апреля повредил орден на скульптуре Бронзового солдата на Воинском кладбище в Таллинне.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей осквернение памяти. Васильева может ждать денежный штраф или тюремное заключение сроком до года.

Бронзовый солдат после акта вандализма. Фото: Konstantin Sednev

«По ходатайству прокурора дело будет решаться в суде в ускоренном порядке, а точное наказание станет известно после оглашения приговора суда. Согласно Пенитенциарному кодексу, это деяние может быть наказано денежным взысканием или тюремным заключением сроком до одного года», — пояснила руководитель производственной службы Ида-Харьюского отделения Инна Тоатер.