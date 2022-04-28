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Акт вандализма в отношении Бронзового солдата совершил сын политика Виктора Васильева

Лоора-Элизабет Ломп
Акт вандализма в отношении Бронзового солдата совершил сын политика Виктора Васильева
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Виктор Васильев.
Виктор Васильев. Фото: Remo Tõnismäe

Повредившим две недели назад орден на груди Бронзового солдата был сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева Александр Васильев, пишет Postimees.

Виктор Васильев подтвердил Postimees, что его 31-летний сын Александр поздно вечером 12 апреля повредил орден на скульптуре Бронзового солдата на Воинском кладбище в Таллинне.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей осквернение памяти. Васильева может ждать денежный штраф или тюремное заключение сроком до года.

Бронзовый солдат после акта вандализма.
Бронзовый солдат после акта вандализма. Фото: Konstantin Sednev

«По ходатайству прокурора дело будет решаться в суде в ускоренном порядке, а точное наказание станет известно после оглашения приговора суда. Согласно Пенитенциарному кодексу, это деяние может быть наказано денежным взысканием или тюремным заключением сроком до одного года», — пояснила руководитель производственной службы Ида-Харьюского отделения Инна Тоатер.

По ее словам, мужчина сознался в содеянном и раскаялся. «Понятно, что агрессия России в Украине может эмоционально задеть человек, однако вандализм в отношении памятника - неверный способ выразить свое отношение, для этого есть множество других законных путей», - сказала Тоатер.

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