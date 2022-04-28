Байден предложил закон о конфискации собственности российских олигархов с продажей в пользу Украины

Также в антикоррупционный закон RICO, один из главных инструментов для борьбы с организованной преступностью, будет внесет дополнительный состав преступления, заключающийся в обходе санкций.

Как сказано в заявлении Белого дома, федеральное казначейство уже арестовало суда и самолеты, связанные с российскими олигархами, общей стоимостью более миллиарда долларов, а также заморозило средства на банковских вкладах, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов.

В законопроекте, одобренном накануне Палатой представителей, допускалось (однако не предписывалось), что в случае полной конфискации этих активов и продажи конфискованного имущества вырученные средства будут перечисляться Украине на определенные цели: закупка вооружений для украинской армии, восстановление разрушений после войны, гуманитарная помощь беженцам. Также допускалось направлять эти средства на "гуманитарную помощь и помощь в развитии для российского народа".

Одновременно Белый дом попросил Конгресс одобрить еще 33 млрд долларов расходов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Это более чем в два раза больше, чем 13,6 млрд, что Конгресс выделил на эти цели в марте.