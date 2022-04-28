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В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы

rus.postimees.ee
В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и президент Украины Владимир Зеленский.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: SERGEY DOLZHENKO

В Киеве на правом берегу прогремело по меньшей мере два взрыва. Над столицей виден столб дыма, пишет hromadske.

«Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация», — сказала hromadske в комментарии пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, потерпевшие есть, но пока неизвестно, сколько. Водолага уточнила, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди. На место выехали спасатели.

Мэр Виталий Кличко подтвердил попадание в нижние этажи жилого дома. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших. Спасатели и медики работают на месте, обследуют и дома рядом, выводят людей.

В офисе президента Украины прокомментировали два взрыва в Киеве, которые прозвучали в Шевченковском районе 28 апреля, назвав их "открыткой из Москвы". Об этом в четверг в своем Twitter написал Михаил Подоляк.

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гуттериш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" - написал Подоляк.

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