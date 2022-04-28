В Киеве на правом берегу прогремело по меньшей мере два взрыва. Над столицей виден столб дыма, пишет hromadske.
В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы
«Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация», — сказала hromadske в комментарии пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
По ее словам, потерпевшие есть, но пока неизвестно, сколько. Водолага уточнила, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди. На место выехали спасатели.
Мэр Виталий Кличко подтвердил попадание в нижние этажи жилого дома. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших. Спасатели и медики работают на месте, обследуют и дома рядом, выводят людей.
Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022
В офисе президента Украины прокомментировали два взрыва в Киеве, которые прозвучали в Шевченковском районе 28 апреля, назвав их "открыткой из Москвы". Об этом в четверг в своем Twitter написал Михаил Подоляк.
"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гуттериш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" - написал Подоляк.