В Киеве во время визита генсека ООН прогремели взрывы

«Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация», — сказала hromadske в комментарии пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, потерпевшие есть, но пока неизвестно, сколько. Водолага уточнила, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди. На место выехали спасатели.

Мэр Виталий Кличко подтвердил попадание в нижние этажи жилого дома. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших. Спасатели и медики работают на месте, обследуют и дома рядом, выводят людей.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

В офисе президента Украины прокомментировали два взрыва в Киеве, которые прозвучали в Шевченковском районе 28 апреля, назвав их "открыткой из Москвы". Об этом в четверг в своем Twitter написал Михаил Подоляк.