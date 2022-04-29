Советник МВД: не превращайте память в демонстрацию

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник МВД Тоомас Мальва.

Выдержки из беседы:

– Что запрещено и что не запрещено 9 мая и в преддверии этого дня?

– В течение 15 лет с тех пор, как произошли беспорядки в центре Таллинна, полиция и МВД усиливают весной наблюдение за ситуацией и предпринимает все усилия для того, чтобы предотвратить провокации.

В этом году российская агрессия против Украины создает почву для возможных провокаций в Таллинне. Полиция не может допустить, чтобы две стороны конфликта – противники и сторонники войны – столкнулись бы друг с другом. По этой причине в этом году запрещены массовые мероприятия и митинги, флаги и форма советской армии. Полиция полагает, что это может негативно повлиять на общественный порядок.

Запрещены все символы, которые могут демонстрировать или провоцировать поддержку войны в Украине. В частности, символ Z, хотя сама буква и не запрещена. Установить, в чем отличие символа от буквы, сможет полиция.

В случае возможной провокации полицейские подойдут к людям, проведут беседу на предмет символов. Если человек не поймет, что его действия могут кого-то спровоцировать, полиция вмешается в ситуацию более активно.

Если полиция усмотрит в действиях нарушение, она попытается установить мотивы. В ситуации, при которой стороны не придут к соглашению, полиция вправе назначить штраф вплоть до ареста.

В этом году полиция готова очень быстро реагировать на любые нарушения, поскольку вероятность провокаций с непредсказуемым исходом весьма высока.

– А если кто-то по незнанию придет к памятнику с запрещенным символом? Чем это чревато?

– Полиция попытается достичь взаимопонимания и объяснить человеку, что этого нельзя делать. Если нарушитель примет это к сведению, наказания не последует. В противном случае будут приняты меры.

– Могли бы вы перечислить запрещенные символы?

– Это все символы, которые визуально могут выражать поддержку войне в Украине, включая символ Z. Плохо то, что российская сторона втянула в эту войну символы советской армии во Второй мировой – красный флаг, советскую униформу, георгиевскую ленту. Если заглянуть в историю, то тогда они не носили негативного значения. Поскольку сейчас эти символы используются российской армией, они запрещены.

– Как полиция будет реагировать, если у Бронзового солдата появятся российские или украинские флаги?

– Полиция попытается прежде всего установить мотивы. Российский флаг, конечно, хуже всего в данной ситуации, поскольку Эстония однозначно поддерживает украинскую сторону. Уверен, что полиция проведет беседы с обеими сторонами – и с теми, кто пришел с украинскими, и с теми, кто пришел с российскими флагами – с целью избежать эскалации.

Важно, чтобы пришедшие к памятнику отдать дать памяти погибшим и возложить цветы, смогли это сделать спокойно.