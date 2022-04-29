Советник МВД: сейчас обстановка сложнее, чем 15 лет назад

- Не нужно превращать память в демонстрацию
- 9 мая многое запрещено, оставайтесь дома
- Провокаторы способны на многое
Как полиция и МВД готовятся к 9 мая? Что предпринимается во избежание провокаций с любых сторон? Что не запрещено 9 мая?
Как полиция и МВД готовятся к 9 мая? Что предпринимается во избежание провокаций с любых сторон? Что не запрещено 9 мая?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник МВД Тоомас Мальва.
Выдержки из беседы:
– Что запрещено и что не запрещено 9 мая и в преддверии этого дня?
– В течение 15 лет с тех пор, как произошли беспорядки в центре Таллинна, полиция и МВД усиливают весной наблюдение за ситуацией и предпринимает все усилия для того, чтобы предотвратить провокации.
В этом году российская агрессия против Украины создает почву для возможных провокаций в Таллинне. Полиция не может допустить, чтобы две стороны конфликта – противники и сторонники войны – столкнулись бы друг с другом. По этой причине в этом году запрещены массовые мероприятия и митинги, флаги и форма советской армии. Полиция полагает, что это может негативно повлиять на общественный порядок.
Запрещены все символы, которые могут демонстрировать или провоцировать поддержку войны в Украине. В частности, символ Z, хотя сама буква и не запрещена. Установить, в чем отличие символа от буквы, сможет полиция.
В случае возможной провокации полицейские подойдут к людям, проведут беседу на предмет символов. Если человек не поймет, что его действия могут кого-то спровоцировать, полиция вмешается в ситуацию более активно.
Если полиция усмотрит в действиях нарушение, она попытается установить мотивы. В ситуации, при которой стороны не придут к соглашению, полиция вправе назначить штраф вплоть до ареста.
В этом году полиция готова очень быстро реагировать на любые нарушения, поскольку вероятность провокаций с непредсказуемым исходом весьма высока.
– А если кто-то по незнанию придет к памятнику с запрещенным символом? Чем это чревато?
– Полиция попытается достичь взаимопонимания и объяснить человеку, что этого нельзя делать. Если нарушитель примет это к сведению, наказания не последует. В противном случае будут приняты меры.
– Могли бы вы перечислить запрещенные символы?
– Это все символы, которые визуально могут выражать поддержку войне в Украине, включая символ Z. Плохо то, что российская сторона втянула в эту войну символы советской армии во Второй мировой – красный флаг, советскую униформу, георгиевскую ленту. Если заглянуть в историю, то тогда они не носили негативного значения. Поскольку сейчас эти символы используются российской армией, они запрещены.
– Как полиция будет реагировать, если у Бронзового солдата появятся российские или украинские флаги?
– Полиция попытается прежде всего установить мотивы. Российский флаг, конечно, хуже всего в данной ситуации, поскольку Эстония однозначно поддерживает украинскую сторону. Уверен, что полиция проведет беседы с обеими сторонами – и с теми, кто пришел с украинскими, и с теми, кто пришел с российскими флагами – с целью избежать эскалации.
Важно, чтобы пришедшие к памятнику отдать дать памяти погибшим и возложить цветы, смогли это сделать спокойно.
– Возложение цветов к Бронзовому солдату не противоречит закону…
– В Эстонии принято чтить память погибших, но это не должно превращаться в демонстрацию. На кладбищах по традиции люди ведут себя спокойно, не танцуют и не пьют.
– Как вы оцениваете текущую ситуацию с внутренней безопасностью, учитывая недавние инциденты?
– Сложно. Война в Украине, два предшествующих сложных года пандемии – люди устали, замкнуты в домах, зациклены на СМИ и соцсетях. Поступающая информация их очень сильно тревожит, поэтому в этом году полиция особенно пристально наблюдает за всем происходящим.
– Много ли тревожных сигналов поступает? Насколько вероятны провокации?
– Сигналов мало, и это хорошо. Однако, у профессиональных полицейских есть примета – если слишком спокойно, это повод для тревоги. В этом году задействованы большие ресурсы, чтобы реакция была незамедлительной и не возникло эскалации. Из-за войны в Украине ситуация стала сложнее, чем 15 лет назад.
– По оценке мэра Таллинна, появилось слишком много желающих чиркнуть спичкой. Разделяете ли вы эти опасения?
– Как я уже отметил, за последние два года пандемии общество не стало спокойнее. Замкнувшиеся в себе люди хотят сейчас хоть в чем-то себя проявить.
Провокаторы способны сделать то, что еще два года назад казалось невозможным.
– С какой стороны вы ждете провокаций?
– Думаю, что провокации возможны с обеих сторон. Если посмотреть, с кем пришлось иметь дело полиции в минувшем месяце, то ситуация с провокаторами где-то 50 на 50.
– Чем вы объясняете такое распределение?
– Таково наше общество.
– Ваши рекомендации в преддверии 9 мая. Как избежать провокаций с любой стороны?
– Лично я думаю, что нет смысла в этом году идти и смотреть, что происходит у Бронзового солдата. Отдать дань памяти погибшим во Второй мировой войне можно в более спокойной обстановке где-то в другом месте.
Два моих деда воевали по разные стороны фронта – один был призван в советскую армию, другой в немецкую. Я помню их и чту их память, и для этого мне не нужно ходить к Бронзовому солдату или ездить в Синимяэ. Рекомендую вспомнить своих дедов и прадедов в кругу семьи.
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein