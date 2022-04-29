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Студия Postimees: что не запрещено 9 мая?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: что не запрещено 9 мая?
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Как полиция и МВД готовятся к 9 мая? Что предпринимается во избежание провокаций с любых сторон?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник МВД Тоомас Малва. Смотрите интервью в 14:00!

  • Что запрещено и что не запрещено 9 мая и в преддверии этого дня?
  • Возможны ли ограничения на возложение цветов к Бронзовому солдату? 
  • Что считается массовым собранием? Где действует абсолютный запрет?
  • Какие символы запрещены? Что грозит нарушителям закона, в том числе по незнанию? 
  • Как полиция и МВД оценивают текущую ситуацию с внутренней безопасностью?
  • Много ли тревожных сигналов поступает?
  • По оценке мэра Таллинна, появилось слишком много желающих поднести спичку. Разделяют ли в МВД эти опасения?
  • Будут ли привлечены дополнительные силы для охраны порядка?
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