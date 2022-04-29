Как полиция и МВД готовятся к 9 мая? Что предпринимается во избежание провокаций с любых сторон?
Студия Postimees: что не запрещено 9 мая?
14:00
Студия Postimees: что не запрещено 9 мая?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник МВД Тоомас Малва. Смотрите интервью в 14:00!
- Что запрещено и что не запрещено 9 мая и в преддверии этого дня?
- Возможны ли ограничения на возложение цветов к Бронзовому солдату?
- Что считается массовым собранием? Где действует абсолютный запрет?
- Какие символы запрещены? Что грозит нарушителям закона, в том числе по незнанию?
- Как полиция и МВД оценивают текущую ситуацию с внутренней безопасностью?
- Много ли тревожных сигналов поступает?
- По оценке мэра Таллинна, появилось слишком много желающих поднести спичку. Разделяют ли в МВД эти опасения?
- Будут ли привлечены дополнительные силы для охраны порядка?