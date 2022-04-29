Российские власти ведут неусыпную цифровую слежку за пользователями соцсетей. Главная площадка, поставляющая правоохранительным органам обвиняемых в антигосударственных постах и комментариях – «ВКонтакте», хорошо известная и в Эстонии. Оказывается, что пользователи этой соцсети из Эстонии могут нечаянно подставить кого-то из друзей или близких, живущих в России. И вот почему.
Слежка «ВКонтакте»: жители Эстонии могут подставить своих друзей и близких в России
По данным российской компании Mediascope, по сути, являющейся главным медиаизмерителем рунета, в январе 2022 года «ВКонтакте» в месяц посещало около 80 млн человек, ежедневно в соцсеть заходило около 46 млн. По данным самого «ВКонтакте», в середине марта дневная аудитория только на территории России выросла на 8,7% — на 4 млн, до 50 млн человек.
Многообещающее начало
«ВКонтакте» появилась в России в 2006 году, ее создал Павел Дуров, который впоследствии сделал и Telegram.
По данным аналитиков американской ИТ-компании TNS, в июле 2010 года ежемесячная аудитория сети составляла уже 19,6 млн человек. В октябре 2010 года в соцсети было зарегистрировано свыше 70 миллионов пользователей по всему миру.
В начале десятых, когда «ВКонтакте» оставалась частной компанией, она позиционировала себя на сто процентов аполитичной. «Мы не поддерживаем ни власть, ни оппозицию, ни одну из партий», - говорил Павел Дуров.
Однако с ростом аудитории руководители соцсети начали сообщать, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заставляет их блокировать оппозиционные группы. Речь, в частности, шла о группе «ВКонтакте» оппозиционного политика Алексея Навального. Через соцсеть его сторонники готовили общероссийские митинги протеста против результатов выборов в Государственную думу РФ в 2011 году.
Разные дорожки
Постепенно, в результате расхождений позиций по развитию компании между изначальными ее акционерами, «в долю» все сильнее стала входить Mail.ru Group, основным акционером которой на тот момент был бизнесмен Алишер Усманов, которого британское издательство HarperCollins называло одним из «людей Путина».
Павел Дуров сначала публиковал в Instagram свои фото со средним пальцем и подписывал их как «официальный ответ трэш-холдингу Mail.ru на его очередные попытки поглотить «ВКонтакте». Однако в апреле 2014 года Дуров продал свою долю во компании из-за конфликта с ФСБ.
«13 декабря 2013 года ФСБ потребовала от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ - юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей "ВКонтакте". Выдача личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились», - писал Дуров на своей странице в соцсети. Однако при этом ему пришлось пожертвовать своей долей в структуре соцсети. Впрочем, и это не помогло ее обезопасить.
Преследования за текст
По данным информационно-аналитического центра «Сова», с 2010 года основные преследования «экстремистов», реальных или предполагаемых, связаны именно с их активностью в социальных сетях.
«Среди этих сетей, безусловно, доминирует крупнейшая в России сеть "ВКонтакте", - писали аналитики «Совы». - При регистрации вводятся контактные данные и номера телефонов владельцев страниц, администраторы сети предоставляют эти сведения сотрудникам правоохранительных органов по первому же запросу, в то время как администрация зарубежных сетей (Facebook или Twitter, например) будет непременно рассматривать запрос от полиции по существу, сравнивать со своими правилами и может отказать в предоставлении информации».
В ассоциации «Агора» посчитали, что, по сравнению с 2014 годом, в 2015 году возросло количество случаев привлечения пользователей интернета к уголовной ответственности – со 132 до 203 человек. В более чем 80% случаев фигурантами дел становились пользователи «ВКонтакте» из-за своей активности в соцсети.
Юрист Дамир Гайнутдинов, работающий с делами, связанными с нарушением прав в интернете, отмечает, что всплеск дел из-за постов «ВКонтакте» стал заметен с введением так называемого «пакета Яровой». Это ряд ограничительных законопроектов, одним из авторов которых стала депутат от «Единой России» Ирина Яровая.
Под соусом антитеррористической направленности операторы связи обязаны хранить все текстовые, голосовые, видео- и другие сообщения пользователей, а спецслужбы имеют к ним свободный доступ. «Я не против этого мониторинга, но только для защиты себя и общества. Этот мониторинг и защита не должны перерастать в абсурд и использоваться в корыстных целях», - говорит Дамир Гайнутдинов.
В 2021 году, подсчитал проект «Сетевые свободы», из-за высказываний в интернете в России к уголовной ответственности был привлечен 401 человек, 44 были приговорены к реальным тюремным срокам за посты и комментарии.
«Все российские проекты опасны сейчас по умолчанию, - настаивает исполнительный директор «Общества Защиты Интернета» Михаил Климарев. - Сегодня они уже законодательно обязаны сотрудничать с силовыми органами. Если они этого делать не будут, то будут большие проблемы с бизнесом. В других странах в такой ситуации можно судиться. Но в России нет судов как таковых.
В статье 64 закона «О связи» сказано, что оператор связи обязан выполнять требования правоохранительных органов, если оператору принесут хоть какую-то бумажку. Бумажек этих написано много. Россия – опасное место само по себе с точки зрения безопасности информации. Все эти законы были введены за последние восемь лет. В итоге удалось закошмарить весь российский интернет».
Эстонский след
Если воспользоваться поиском «ВКонтакте», становится видно, что Эстонию в качестве страны проживания указывают около 500 тысяч пользователей соцсети. Больше половина из них ставит Таллинн в качестве места жительства. Второй по количеству пользователей город – Нарва.
«Жители Эстонии могут подставить кого-то из друзей и близких, живущих в России, - считает Михаил Климарев. – Даже личная переписка "ВКонтакте" всё равно доступна "товарищу майору". Лучше никогда не пользоваться российскими соцсетями и вообще их удалить со своих устройств».