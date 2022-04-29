Слежка «ВКонтакте»: жители Эстонии могут подставить своих друзей и близких в России

По данным российской компании Mediascope, по сути, являющейся главным медиаизмерителем рунета, в январе 2022 года «ВКонтакте» в месяц посещало около 80 млн человек, ежедневно в соцсеть заходило около 46 млн. По данным самого «ВКонтакте», в середине марта дневная аудитория только на территории России выросла на 8,7% — на 4 млн, до 50 млн человек.

Многообещающее начало

«ВКонтакте» появилась в России в 2006 году, ее создал Павел Дуров, который впоследствии сделал и Telegram.

По данным аналитиков американской ИТ-компании TNS, в июле 2010 года ежемесячная аудитория сети составляла уже 19,6 млн человек. В октябре 2010 года в соцсети было зарегистрировано свыше 70 миллионов пользователей по всему миру.

В начале десятых, когда «ВКонтакте» оставалась частной компанией, она позиционировала себя на сто процентов аполитичной. «Мы не поддерживаем ни власть, ни оппозицию, ни одну из партий», - говорил Павел Дуров.

Однако с ростом аудитории руководители соцсети начали сообщать, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заставляет их блокировать оппозиционные группы. Речь, в частности, шла о группе «ВКонтакте» оппозиционного политика Алексея Навального. Через соцсеть его сторонники готовили общероссийские митинги протеста против результатов выборов в Государственную думу РФ в 2011 году.

Разные дорожки

Постепенно, в результате расхождений позиций по развитию компании между изначальными ее акционерами, «в долю» все сильнее стала входить Mail.ru Group, основным акционером которой на тот момент был бизнесмен Алишер Усманов, которого британское издательство HarperCollins называло одним из «людей Путина».

Павел Дуров сначала публиковал в Instagram свои фото со средним пальцем и подписывал их как «официальный ответ трэш-холдингу Mail.ru на его очередные попытки поглотить «ВКонтакте». Однако в апреле 2014 года Дуров продал свою долю во компании из-за конфликта с ФСБ.

«13 декабря 2013 года ФСБ потребовала от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ - юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей "ВКонтакте". Выдача личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились», - писал Дуров на своей странице в соцсети. Однако при этом ему пришлось пожертвовать своей долей в структуре соцсети. Впрочем, и это не помогло ее обезопасить.

Преследования за текст

По данным информационно-аналитического центра «Сова», с 2010 года основные преследования «экстремистов», реальных или предполагаемых, связаны именно с их активностью в социальных сетях.