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Узнайте, как долго можно еще ездить на шипованной резине

rus.postimees.ee
Узнайте, как долго можно еще ездить на шипованной резине
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Зимняя резина.
Зимняя резина. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В зимних дорожных условиях шипованную резину в Эстонии можно использовать до 1 мая.

Обычно зимнюю резину можно использовать в Эстонии с 15 октября по 31 марта, но в виде исключения сезонные шины можно использовать с 1 октября по 30 апреля, если этого требуют дорожные и погодные условия, пишет ERR.

В этом году Департамент транспорта продлил срок эксплуатации зимней резины в связи с дорожными условиями.

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