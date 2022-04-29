Что происходит в оккупированном российскими военными Херсоне

"Моя задача (обеспечить), чтобы над городом развевался украинский флаг, - говорил корреспонденту DW мэр Херсона Игорь Колыхаевв начале российского вторжения в Украину в марте. - Считаем минуты до освобождения, потому что Херсон - это Украина". К середине апреля в его голосе стало звучать отчаяние. "Сколько еще мы можем удерживать этот потенциал единения?", - спрашивал глава оккупированного российской армией города.

В течение двух месяцев с начала вторжения России в Украину Горсовет под руководством Колыхаева продолжал обеспечивать жизнедеятельность Херсона: по городу ходили троллейбусы, чинили водопровод, работали больницы, выпекали хлеб. Над Горсоветом продолжал развеваться сине-желтый государственный флаг Украины.

Но вечером 25 апреля пятеро вооруженных мужчин ворвались в кабинет мэра и предложили ему снять государственный флаг. "Они объяснили это тем, что Херсон находится под контролем России, сказали, что меняют охрану и забирают ключи, чтобы имущество не вынесли из кабинетов", - рассказал DW Колыхаев.

Оккупационная власть РФ закрепляется

А 26 апреля произошло то, чего в городе опасались больше всего с первых дней оккупации: российский оккупационный режим назначил руководить Херсоном и областью своих людей. Как сообщил глава военной администрации области Геннадий Лагута, покинувший область еще в первые дни марта, полномочия председателя области россияне передали Владимиру Сальдо - бывшему члену пророссийской Партии регионов и до 2012 года трижды мэру Херсона.

В бытность Сальдо градоначальником оппозиция неоднократно обвиняла его в коррупции и в передаче городских подрядов собственной строительной компании. С декабря 2012 по ноябрь 2014 Сальдо был депутатом Верховной рады, где голосовал, в частности, за "Законы о диктатуре" 16 января 2014 года (пакет законов, подписанный Виктором Януковичем на фоне протестов на Майдане и нарушавший право на свободу мирных собраний. - Ред.) и выступлениями в эфире российских пропагандистских телеканалов. На просьбу DW прокомментировать свое "назначение" российским оккупационным режимом Сальдо не ответил.

Обязанности председателя Херсонской городской администрации российская армия возложила на Александра Кобца. Людей с таким именем и фамилией в области немало, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате херсонского Горсовета.

В Офисе генерального прокурора Украины назвали захват Горсовета и смену руководства области и города "нарушением методов и обычаев войны". Сальдо и Кобцу угрожают обвинения в коллаборационизме и государственной измене.

Игорь Колыхаев заверил DW, что не намерен слагать с себя полномочий мэра Херсона, однако официально обратился за разъяснениями в Офис президента: что делать дальше? Горсовет под его руководством переехал в здание одного из коммунальных предприятий и продолжает решать бытовые проблемы города. Правда, уже без флага.

Пути выезда из Херсона перекрыты