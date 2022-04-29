26 апреля командование РФ назначило в захваченной Херсонской области собственную военную администрацию. Жители региона рассказали корреспонденту DW о том, как живут в оккупации, как бегут от нее и чего боятся.
Что происходит в оккупированном российскими военными Херсоне
"Моя задача (обеспечить), чтобы над городом развевался украинский флаг, - говорил корреспонденту DW мэр Херсона Игорь Колыхаевв начале российского вторжения в Украину в марте. - Считаем минуты до освобождения, потому что Херсон - это Украина". К середине апреля в его голосе стало звучать отчаяние. "Сколько еще мы можем удерживать этот потенциал единения?", - спрашивал глава оккупированного российской армией города.
В течение двух месяцев с начала вторжения России в Украину Горсовет под руководством Колыхаева продолжал обеспечивать жизнедеятельность Херсона: по городу ходили троллейбусы, чинили водопровод, работали больницы, выпекали хлеб. Над Горсоветом продолжал развеваться сине-желтый государственный флаг Украины.
Но вечером 25 апреля пятеро вооруженных мужчин ворвались в кабинет мэра и предложили ему снять государственный флаг. "Они объяснили это тем, что Херсон находится под контролем России, сказали, что меняют охрану и забирают ключи, чтобы имущество не вынесли из кабинетов", - рассказал DW Колыхаев.
Оккупационная власть РФ закрепляется
А 26 апреля произошло то, чего в городе опасались больше всего с первых дней оккупации: российский оккупационный режим назначил руководить Херсоном и областью своих людей. Как сообщил глава военной администрации области Геннадий Лагута, покинувший область еще в первые дни марта, полномочия председателя области россияне передали Владимиру Сальдо - бывшему члену пророссийской Партии регионов и до 2012 года трижды мэру Херсона.
В бытность Сальдо градоначальником оппозиция неоднократно обвиняла его в коррупции и в передаче городских подрядов собственной строительной компании. С декабря 2012 по ноябрь 2014 Сальдо был депутатом Верховной рады, где голосовал, в частности, за "Законы о диктатуре" 16 января 2014 года (пакет законов, подписанный Виктором Януковичем на фоне протестов на Майдане и нарушавший право на свободу мирных собраний. - Ред.) и выступлениями в эфире российских пропагандистских телеканалов. На просьбу DW прокомментировать свое "назначение" российским оккупационным режимом Сальдо не ответил.
Обязанности председателя Херсонской городской администрации российская армия возложила на Александра Кобца. Людей с таким именем и фамилией в области немало, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате херсонского Горсовета.
В Офисе генерального прокурора Украины назвали захват Горсовета и смену руководства области и города "нарушением методов и обычаев войны". Сальдо и Кобцу угрожают обвинения в коллаборационизме и государственной измене.
Игорь Колыхаев заверил DW, что не намерен слагать с себя полномочий мэра Херсона, однако официально обратился за разъяснениями в Офис президента: что делать дальше? Горсовет под его руководством переехал в здание одного из коммунальных предприятий и продолжает решать бытовые проблемы города. Правда, уже без флага.
Пути выезда из Херсона перекрыты
"Мэр все делает правильно. Согласно распоряжению правительства, если местные власти слагают с себя полномочия, это означает, что город полностью оккупирован. Тогда госказначейство замораживает его счета и все - денег не будет, - объясняет DW на условиях анонимности сотрудница областного управления образования. -Так уже произошло в Каховке, Геническе, других общинах на востоке области".
Несмотря на слухи о попытках российского командования изменить программы в школах области, собеседница DW говорит, что в учебных заведениях продолжают преподавать дистанционно по украинской учебной программе.
"Мы сейчас стараемся как можно раньше закончить учебный год, чтобы не попасть под какие-то провокации, парады на 9 мая и тому подобное, - рассказывает она. - А еще ломаем головы, как наши дети получат аттестаты. Будет очень жаль, если из-за оккупации дети потеряют возможность поступить в вузы".
Привезти в Херсон аттестаты, которые централизованно печатают в столице, сейчас невозможно - последние маршруты въезда-выезда из оккупированного региона закрылись около недели назад. До этого тысячи херсонцев на свой страх и риск выезжали из области по грунтовым и бетонным дорогам, полям и переправам в Николаевскую и Кировоградскую области. Работал даже своего рода рынок эвакуационных перевозок: за дорогу в Одессу, в мирное время занимавшую максимум четыре часа, а сейчас целый день, водители просили от четырех до шести тысяч гривен (примерно 130-200 евро). Без всяких гарантий безопасности и пропусков через блокпосты.
Теперь владельцы "эвакуационного транспорта" новых заказов на выезд из Херсона не принимают: российские военные на блокпостах говорят, что в ближайшие 7-10 дней выехать из оккупированного региона будет нельзя. Точных причин не знает никто: одни говорят, что оккупанты готовятся к боям с украинскими вооруженными силами, другие - что пытаются удержать людей в области перед предстоящим "референдумом".
"25 и 26 апреля ехали из Каховки через Берислав. Никого не пропустили, и мы вернулись назад". "Три дня пытались уехать. Через Давыдов Брод и Большую Александровку проезда нет", - оставляют херсонцы сообщения в телеграмм-чате "Как доехали". Из него и других подобных групп следует, что единственным возможным путем выезда остается дорога в Крым. За четырехдневную поездку по маршруту Херсон - Варшава через Керченскую переправу, территорию России и Литву перевозчики просят более 600 долларов США с человека.
Централизованной эвакуации из Херсона за последние два месяца не было ни разу - с первых же дней российские военные отказались согласовывать с украинскими властями "зеленые коридоры". Заложниками ситуации стали тяжелобольные пациенты больниц, подопечные интернатов и других социальных учреждений.
Жизнь в страхе
Страх и тревога - постоянные спутники большинства херсонцев, с которыми корреспондент DW общался в течение последних двух месяцев. Вначале люди боялись наступления российской армии, затем террора и русификации, потом того, что город может оказаться разрушенным из-за контрнаступления ВСУ; те, кто не решался уехать, боялись бросить свои дома и проверок на блок-постах, уехавшие - того, что больше никогда не вернутся.
Сейчас большинство собеседников DW опасаются, что российский оккупационный режим устроит фейковый "референдум" за "ХНР", что еще больше изолирует область от Украины. Мужчины боятся мобилизации и того, что их заставят воевать со своими же соотечественниками, как это происходит на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.
Информация о том, что вскоре российский оккупационный режим проведет в регионе очередной "референдум о самоопределении", распространяется с первых дней оккупации, в том числе, украинской и иностранной разведками. Правда, за счет кого можно будет создать хотя бы видимость поддержки, в городе, похоже, никто не понимает.
Массовые проукраинские митинги в Херсоне и других населенных пунктах области, так вдохновлявшие жителей всей страны, со временем сошли на нет - ФСБ и Росгвардия настойчиво искали организаторов стихийных мирных собраний. Впрочем, на фоне угрозы проведения фейкового "референдума" несколько десятков херсонцев 27 апреля собрались на акцию протеста на центральной площади. Российские военные разогнали митинг шумовыми и газовыми гранатами. По сообщению местной службы скорой помощи, два человека пострадали.