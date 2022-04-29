Магазины промышленных товаров бьют рекорды: за год их выручка выросла на 33%

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился более всего, или на 87%, у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. На 56% доход от продаж вырос у специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, на 55% у других неспециализированных магазинов (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары, на 43% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи), на 29% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 9% увеличился доход от продаж у аптек и магазинов косметических товаров. Если в марте прошлого года в интернет-магазинах было куплено значительно больше товаров, то на этот раз доход от продаж магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, снизился на 13%.