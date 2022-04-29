По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в марте составил 891 миллион евро и в сравнении с тем же месяцем 2021 года увеличился в постоянных ценах на 18%.
Магазины промышленных товаров бьют рекорды: за год их выручка выросла на 33%
По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в марте на рост доходов предприятий розничной торговли больше всего повлияли магазины промышленных товаров, где в годовом исчислении продажи выросли на 33%. «На быстрый рост выручки магазинов промышленных товаров повлияло то, что в марте прошлого года торговые центры были закрыты из-за вызванных коронавирусом ограничений», — пояснила Пихлак.
Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился более всего, или на 87%, у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. На 56% доход от продаж вырос у специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, на 55% у других неспециализированных магазинов (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары, на 43% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи), на 29% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 9% увеличился доход от продаж у аптек и магазинов косметических товаров. Если в марте прошлого года в интернет-магазинах было куплено значительно больше товаров, то на этот раз доход от продаж магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, снизился на 13%.
По сравнению с мартом предыдущего года доход от продаж продовольственных магазинов увеличился на 1%, а доход от продаж предприятий, осуществляющих розничную продажу моторного топлива, на 22%.
По сравнению с февралем доход от продаж предприятий розничной торговли в марте увеличился на 25%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных по сравнению с предыдущим месяцем продажи выросли на 7%.
За три месяца 2022 года (январь—март) доход от продаж предприятий розничной торговли увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.