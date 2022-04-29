«Запрещать Чайковского – это глупость»

- Вы уже встречались с украинскими беженцами?

- Нет, я только был в Pagulasabi, чтобы узнать, не можем ли мы быть чем-то полезными, и понять, какого рода помощь они предоставляют. Я знаю, что в школу моих детей взяли нескольких детей из Украины, но с их родителями мне пока не удалось встретиться. Но мне хотелось бы.

- Давайте поговорим о санкциях. Британцы осознают, что происходит сейчас в Украине?

- Да, это основная тема в британских новостях с того момента, как все это началось. Об этом только и говорят. Мы ввели санкции против 1400 лиц и фирм, в том числе около ста олигархов, на общую сумму 198 миллиардов фунтов. Сам факт того, что имущество ста олигархов может стоить 198 миллиардов фунтов, говорит кое-что о том, как Путин управляет Россией. Это не нормально, когда небольшая кучка людей владеет таким имуществом. Мы обложили санкциями и тех, кто имел непосредственное отношение к войне в Украине. Группу Вагнера, железнодорожную компанию, которая доставляла военнослужащих и вооружение, оборонные компании, пропагандистов, распространявших ложные сведения и надуманные предлоги.

То, что Россия делает сейчас в Украине, абсолютно неприемлемо. Меня как дипломата, посла и как обычного человека потрясает, когда я смотрю репортажи о том, что происходит в Украине. Грабежи, изнасилования, люди, которые исчезают… Многое из этого знакомо старшему поколению эстонцев, фильтрационные списки, попадая в которые, люди исчезают или же их увозят в отдаленные районы России…

-Депортации.

- Точно. Недавно у меня были гости, и мы ходили с ними в музей КГБ на улице Пикк. Читая обо всем этом, думаешь, что это исторический музей, но тактика и техника нынешних действий очень похожа на ту, что была тогда.

- Что говорят ваши социологические опросы. Британцы готовы терпеть экономические трудности из-за санкций?

- Совершенно определенно, да. Согласно опросам общественного мнения в Великобритании, если спросить людей, они ответят «да. Если я спрошу своих знакомых, они скажут: да, нам в Британии придется платить чуть больше за бензин, некоторые цены вырастут, но с этим можно справиться. Это все так относительно по сравнению с тем, через что проходят люди в Украине… И это страдают не солдаты, а обычные люди в городах. Да, для нас будут некоторые трудности, но в долгосрочной перспективе, если бы мы сейчас этого не сделали… Для нас санкции – это небольшая головная боль, но для России это намного труднее. Некоторые из санкций напрямую подрывают их способность вести войну. Без каких-то запчастей они просто не смогут производить танки или ремонтировать технику, мы замедляем то, что они способны сделать.

- Насколько вы зависите от поставок сырья из России?