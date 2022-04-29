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Морской музей приглашает на экскурсии об истории Летной гавани

rus.postimees.ee
Морской музей приглашает на экскурсии об истории Летной гавани
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Морской музей.
Морской музей. Фото: Tairo Lutter

Морской музей приглашает на экскурсии об истории Летной гавани, сообщила в пятницу пресс-служба музея.

В субботу Морской музей Эстонии ждет всех на экскурсии: создатели экспозиции Летной гавани расскажут о восстановлении уникального ангара и формировании современного музея.

«12 мая мы будем отмечать возрождение Летной гавани — исполнится десять лет, как ангар для гидросамолетов открыт в качестве музея. Для ремонта уникального здания и создания современной экспозиции была проделана огромная работа. Сейчас, в преддверии дня рождения, мы предлагаем возможность услышать непосредственно от авторов, как удалось достигнуть известного результата», — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

Первые экскурсии состоятся в субботу 30 апреля. В этот день с 10 часов художник Морского музея и один из авторов идеи здания музея Роман Маткевич проведет экскурсию на русском языке, в ходе которой раскроет связь между гидросамолетами и ангаром. В этот же день с 14 часов Михкель Кару, руководитель постоянной экспозиции и один из авторов книги о возрождении Летной гавани, расскажет на эстонском языке о создании музея.

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