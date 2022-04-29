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В воскресенье в Бразилии начинаются Олимпийские игры для глухих

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В воскресенье в Бразилии начинаются Олимпийские игры для глухих
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Марья-Лийса Ландар_ церемония награждения звезд спорта, 2017 год.
Марья-Лийса Ландар_ церемония награждения звезд спорта, 2017 год. Фото: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

В воскресенье в бразильском Кашиас-ду-Суле начинаются 24-е Олимпийские игры для глухих. Сегодня эстонская сборная отправится на соревнования. Эстонская команда представлена восемью спортсменами: легкоатлеты Инесса Халлисте, Марья-Лийса Ландар, Танель Виснап, Симон Тейсс и Ринат Райсп, спортсмен-ориентировщик Мартин Вильясаар и пляжные волейболисты Мартин Сепп и Михкель Таабер.

Сегодня спортсмены вылетят в Бразилию.

Инесса Халлисте соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м. Соревнования стартуют 7 мая, финалы запланированы на 8 и 10 мая.

Марья-Лийса Ландар соревнуется в беге с препятствиями на дистанции 100 м и прыжках в высоту. Финалы пройдут 10 и 14 мая.

Танель Виснап соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м, прыжках в высоту и в длину. Финалы состоятся с 8 по 13 мая.

Симон Тейсс соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м. Старты начнутся 7 мая, финалы состоятся 8 и 13 мая.

Ринат Райсп соревнуется в беге на дистанции 400 и 800 м, а также в беге с препятствиями на дистанции 400 м. Старты начнутся 7 мая, финалы запланированы на 9, 13, 14 мая.

Мартин Вильясаар будет соревноваться в спортивном ориентировании – в спринте, а также на короткой и длинной дистанциях. Соревнования пройдут, соответственно, 6, 10 и 12 мая.

Пляжные волейболисты Мартин Сепп и Михкель Таабер начнут соревнования 3 мая, финал запланирован на 13 мая.

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