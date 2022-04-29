В воскресенье в Бразилии начинаются Олимпийские игры для глухих

Сегодня спортсмены вылетят в Бразилию.

Инесса Халлисте соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м. Соревнования стартуют 7 мая, финалы запланированы на 8 и 10 мая.

Марья-Лийса Ландар соревнуется в беге с препятствиями на дистанции 100 м и прыжках в высоту. Финалы пройдут 10 и 14 мая.

Танель Виснап соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м, прыжках в высоту и в длину. Финалы состоятся с 8 по 13 мая.

Симон Тейсс соревнуется в беге на дистанции 100 и 200 м. Старты начнутся 7 мая, финалы состоятся 8 и 13 мая.

Ринат Райсп соревнуется в беге на дистанции 400 и 800 м, а также в беге с препятствиями на дистанции 400 м. Старты начнутся 7 мая, финалы запланированы на 9, 13, 14 мая.

Мартин Вильясаар будет соревноваться в спортивном ориентировании – в спринте, а также на короткой и длинной дистанциях. Соревнования пройдут, соответственно, 6, 10 и 12 мая.