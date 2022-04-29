Полиция просила помощи в поисках 51-летнего Владимира, который приехал 19 апреля на поезде из Нарвы в Таллинн и после этого его местонахождение было неизвестно.
Полиция: пропавший 51-летний Владимир найден
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Полиция: пропавший 51-летний Владимир найден
Из Таллинна Владимир планировал поехать на работу в Локса и заниматься там ремонтом квартиры. Было неизвестно, добрался ли он до Локса, имя и адрес его работодателя также были неизвестны. Телефон Владимира выключен с обеда 19 апреля, с этого времени он не пользовался и мессенджерами.
Сегодня, 29 апреля, днем пресс-служба полиции сообщила, что Владимир найден и с ним все хорошо. "Он потерял свой телефон и не знал, что его ищут", - уточнили в полиции.