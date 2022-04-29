Полиция: пропавший 51-летний Владимир найден

Из Таллинна Владимир планировал поехать на работу в Локса и заниматься там ремонтом квартиры. Было неизвестно, добрался ли он до Локса, имя и адрес его работодателя также были неизвестны. Телефон Владимира выключен с обеда 19 апреля, с этого времени он не пользовался и мессенджерами.