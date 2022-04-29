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Приехал из Нарвы в Таллинн и исчез: полиция просит помощи в поисках 51-летнего Владимира

rus.postimees.ee
Приехал из Нарвы в Таллинн и исчез: полиция просит помощи в поисках 51-летнего Владимира
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Пропавший Владимир.
Пропавший Владимир. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в поисках 51-летнего Владимира, который приехал 19 апреля на поезде из Нарвы в Таллинн и после этого его местонахождение неизвестно.

Из Таллинна Владимир планировал поехать на работу в Локса и заниматься там ремонтом квартиры. Неизвестно, добрался ли он до Локса, имя и адрес его работодателя неизвестны. Телефон Владимира выключен с обеда 19 апреля, с этого времени он не пользовался и мессенджерами.

Его рост 180 см, спортивного телосложения, у него голубые глаза, короткие каштановые волосы с проседью. На нем была короткая черная куртка с капюшоном, кепка защитной расцветки, черные кроссовки и темно-серые джинсы. У него был черный рюкзак с розовыми полосами с продуктами и инструментами Makita. На шее носит крест на шнурке, на одном из пальцев руки также татуировка креста.

Полиция просит всех, кто видел Владимира с 19 апреля или знает, где он может находиться, позвонить 112.

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