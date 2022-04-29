В четверг итальянские СМИ сообщили, что 54-летний Райола скончался, сообщает РИА-Спорт. Однако он опроверг информацию о своей смерти.
"Я зол, меня убили во второй раз", - Мино Райола опроверг информацию о своей смерти
"Я зол, меня убили во второй раз", - Мино Райола опроверг информацию о своей смерти
"Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: я зол, меня убили во второй раз за четыре месяца. Кажется, они также способны меня воскресить", - написал Райола в Twitter.
Ранее заведующий отделением анестезии, общей и сердечно-сосудистой реанимации больницы "Сан-Раффаэле" Альберто Зангрильо заявил, что агент продолжает бороться за жизнь.
"Он продолжает бороться. Я возмущен телефонными звонками псевдожурналистов, которые спекулируют на жизни человека", - приводит слова Зангрильо агентство ANSA.
Райола работает с такими футболистами, как Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Джанлуиджи Доннарумма, Неймар, Марко Вератти (оба - "ПСЖ"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Златан Ибрагимович ("Милан"), Маттейс де Лигт ("Ювентус")