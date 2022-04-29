Опрос: специалисты по недвижимости настроены оптимистично, но сдержанно

По результатам опроса риелторские компании ожидают незначительного снижения в ближайшие шесть месяцев количества сделок купли-продажи жилых и коммерческих помещений.

«Очевидной причиной снижения количества сделок купли-продажи недвижимости является российская агрессия в Украине и вытекающая из нее неопределенность. Причиной сокращения количества сделок также можно считать высокие цены, которые становятся все более недоступными для покупателей», — прокомментировал результаты опроса член правления EKFL Тыну Тоомпарк.

Несмотря на снижение активности рынка купли-продажи недвижимости, респонденты ожидают повышение цен и на выставленные на продажу жилые и коммерческие помещения, и на арендную плату.

«Если цены на все товары, включая цены на строительные материалы, будут быстро расти, то для снижения цен на недвижимость не будет ценового пространства. Однако рост цен вряд ли будет таким же быстрым, как в прошлом году, это отпугнуло бы с рынка покупателей», — прогнозирует Тыну Тоомпарк.

Согласно результатам опроса, бюро недвижимости по-прежнему оптимистично настроены в отношении увеличения оборота своей компании и найма новых сотрудников.

«Традиционно среди опрошенных практически нет предпринимателей, которые не видят необходимости в наборе персонала и возможности увеличения портфеля в ближайшие полгода. За девятилетнюю историю опроса только весна пандемии 2020 года была временем, когда большинство респондентов прогнозировали сокращение числа сотрудников и снижение объема сделок. Весной 2022 года ожидания в отношении увеличения товарооборота и количества работников положительные, но все же несколько ниже среднего исторического значения», — констатирует Тыну Тоомпарк.