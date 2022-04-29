Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович запросил дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов, чтобы увеличить выручку от продажи футбольного клуба и передать ее на благотворительность, сообщает РИА-Спорт со ссылкой на Sky News.
Роман Абрамович хочет получить за «Челси» еще 500 млн фунтов
Трое потенциальных покупателей получили информацию о необходимости внести дополнительную сумму за несколько дней до избрания предпочтительного претендента. По информации источника, российский бизнесмен настаивает, чтобы один миллиард фунтов был передан на благотворительные цели сразу после завершения продажи, а еще 1,5 миллиарда — на инвестиции в стадион, академию и женскую команду. Таким образом, минимальная сумма сделки по покупке "Челси" составит 2,5 миллиарда фунтов.
Один из источников сообщил, что трое потенциальных покупателей согласились на новую просьбу Абрамовича.
На приобретение "Челси" претендуют три консорциума. Первый возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон. В него входят глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон и бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Во второй входят председатель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадский бизнесмен Ларри Таненбаум и совладелец клуба НБА "Бостон Селтик" Стивен Пальюки. Главой третьего консорциума является совладелец бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" Тодд Боэли.