Роман Абрамович хочет получить за «Челси» еще 500 млн фунтов

Трое потенциальных покупателей получили информацию о необходимости внести дополнительную сумму за несколько дней до избрания предпочтительного претендента. По информации источника, российский бизнесмен настаивает, чтобы один миллиард фунтов был передан на благотворительные цели сразу после завершения продажи, а еще 1,5 миллиарда — на инвестиции в стадион, академию и женскую команду. Таким образом, минимальная сумма сделки по покупке "Челси" составит 2,5 миллиарда фунтов.