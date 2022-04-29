54-летний гражданин Соединенных Штатов Америки не смог пересечь границу с Эстонией из-за вынесенного постановления судебного пристава об ограничении права выезда за пределы РФ, передает Fontanka.
Гражданина США не выпускали из России в Эстонию из-за квартиры в Петербурге
В Петербурге гражданин США владеет девятикомнатной квартирой, в которую не пускал представителей жилинспекции, даже после соответствующего решения суда.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Целью было обеспечение доступа в квартиру сотрудникам ГЖИ, которые получили информацию о незаконной перепланировке в квартире на Рубинштейна площадью 200 м2. В отношении должника были приняты меры принудительного воздействия, а именно — запрет на выезд из России. В итоге пограничники сняли гражданина США с рейсового автобуса Петербург — Таллин. Иностранцу пришлось вернуться.
В итоге он все-таки пустил ГЖИ в свои апартаменты. Проверка показала, что в результате незаконной перепланировки в квартире появились пять «мокрых зон». Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением — решение суда об обеспечении доступа в квартиру было исполнено, постановление об ограничении выезда за пределы РФ отменено.