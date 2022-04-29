Гражданина США не выпускали из России в Эстонию из-за квартиры в Петербурге

В Петербурге гражданин США владеет девятикомнатной квартирой, в которую не пускал представителей жилинспекции, даже после соответствующего решения суда.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Целью было обеспечение доступа в квартиру сотрудникам ГЖИ, которые получили информацию о незаконной перепланировке в квартире на Рубинштейна площадью 200 м2. В отношении должника были приняты меры принудительного воздействия, а именно — запрет на выезд из России. В итоге пограничники сняли гражданина США с рейсового автобуса Петербург — Таллин. Иностранцу пришлось вернуться.