Голландская велосипедистка пришла в себя спустя четыре месяца после аварии

В декабре на сборах в Аликанте 30-летняя спортсменка получила тяжелую черепно-мозговую травму, упав с велосипеда во время тренировки. После операции ее ввели в искусственную кому, а в январе перевели в больницу Нидерландов.

В заявлении ее команды SD Worx сообщается, что состояние Эми Питерс изменилось, но долгосрочные перспективы неизвестны.

«Эми узнает людей, понимает, о чем идет речь, и способна выполнять все больше и больше терапевтических заданий, — заявили в команде. - Врачи пока не могут сказать, какие последствия оставит Эми Питерс черепно-мозговая травма».

Вместе с Кирстен Уайлд Питерс третий раз подряд стала чемпионкой мира в Мэдисоне, а также выиграла второй этап женского тура в 2021 году.