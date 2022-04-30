Галерея: мустамяэский вальс в двухкомнатной хрущевке

Выставка "Моя первая квартира" в культурном центре "Кая". Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Создатели выставки обошлись без услуг дизайнера интерьера, его роль исполнили сами мустамяэсцы, подсказывая, как сушили белье, что стиральную машину лучше держать открытой, что телевизор прикрывали салфеткой…

Назад в СССР?

В интерьере квартиры находятся такие раритеты, само существование которых уже подзабылось: молочные бутылки, например. А вот ночник с изображением старого Тоомаса был, кажется, тогда в каждой квартире. «Посетившие выставку задают вопрос: а где банки для сахара, муки и круп в горошек? Их тут и в самом деле нет и быть не могло: такие банки появились только в 70-х годах. А на нашей кухне – подлинные банки для сыпучих продуктов 60-х годов», — объясняет Лаатс.

Выставка "Моя первая квартира" в культурном центре "Кая". Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Бродить по квартире – одно удовольствие, становится то смешно, то грустно. В выкрашенном зеленой краской туалете на бачке стоит рулон серой бумаги, а в ящичке на стене – нарванные для известных целей кусочки газеты. Исходный материал тоже 60-х годов. В ванной свисают с веревки детские хлопчатобумажные колготки. Стиральная машинка с двумя валиками вместо центрифуги, помните? Пачка сигарет «Румба» на кухонном столе, та самая двухконфорочная газовая плита на ножках и немытая посуда в раковине. «Треугольный пакетик молока – подарок от Vabaõhumuuseum, — рассказывает старейшина. – Они много помогали советами».

Выставка "Моя первая квартира" в культурном центре "Кая". Фото: Eero Vabamägi/Postimees

В спальне - нехитрый гардероб в полированном блестящем шифоньере, а разложенное на кровати нижнее белье напоминает о международном скандале с Ивом Монтаном, случившемся как раз в 1963 году, когда пораженный видом советского нижнего белья актер купил целый ворох панталон с начесом и жестких бюстгальтеров и устроил в Париже выставку, после чего больше СССР не посещал.

На стенах чеканка и инкрустация по дереву, в альбомах – открытки. Мебельную секцию в гостиной украшают лебеди и знакомые до слез фарфоровые фигурки, сияющие перламутровым блеском…

В квартире 60 живет молодая семья

Да-да, квартира вполне обитаема. По крайней мере, на открытии можно было увидеть ее хозяев, вернее, квартиросъемщиков – Тийну и Андреса, а также маму Тийны. Ту самую тещу из песни «Мустамяэский вальс», вместе с которой до переезда на новую квартиру жил лирический герой песни в исполнении Вольдемара Куслапа.

Нам не повезло, жители квартиры отсутствовали, но они оставили письмо на трех языках, в котором рассказали о себе. Вот небольшой фрагмент письма.

«Добрый день! Меня зовут Тийна, и я живу в этой квартире уже полтора года со своим мужем Андресом и нашим сыном, маленьким Маргусом. На самом деле мы приехали в Таллинн два года назад, но свою квартиру получили только сейчас. Должна признаться, что я уже очень привыкла к удобствам Мустамяэ, подумайте сами: в квартире тепло, а топить самим не надо! Наверное, я навсегда запомню, как тетя Ыйе, приехавшая из деревни, прослезилась, когда увидела, что из крана течет горячая вода. Удивительное дело – как изменилась жизнь людей всего за одно поколение! Но, конечно, не все идеально: на кухне тесно, особенно если приходят гости. И я все никак не привыкну к тому, что слышу, как разговаривают мои соседи сверху. Но я не жалуюсь, не подумайте. Наш 2-й микрорайон — очень хороший район».

Ностальгия с улыбкой

На четвертый день после открытия выставку посетило около 500 человек. При нас в квартиру зашли две пожилые эстонки и задержались в ней надолго. Они подробнейшим образом рассматривали экспонаты, качали головами и о чем-то вздыхали… Они явно вспоминали не жизнь при СССР, а свою давнюю молодость, выпавшую как раз на 60-е годы.

Выставка "Моя первая квартира" в культурном центре "Кая". Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Подобное чувство возникает, когда встречаешь, например, одноклассника, с которым не виделись лет десять, а то и дольше. «Неужели мы так жили?» - задаешь себе вопрос. В среднем, да – так. Построенные в 60-х годах первые хрущевки позволили переселить людей из бараков, а уж обустраивали их новоиспеченные новоселы так, как позволял им скромный достаток.