Николай Осиченко, председатель правления Мариупольского телевидения, — один из тех, кому удалось бежать с семьей из города, попавшего под град бомб в начале украинской войны. Хотя в первые дни войны ситуация была еще относительно сносной, в конце февраля начались постоянные бомбардировки, которые с каждым днем усиливались.
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«Собака ела мозг человека на улице. Мне не выкинуть эту картину из головы!»
«Собака ела мозг человека на улице. Мне не выкинуть эту картину из головы!»
Когда три бомбы, упавшие рядом с домом Осиченко в середине марта, сделали здание непригодным для проживания, у них не было другого выбора, кроме как бежать из города вместе со своими соседями. Тысячи автомобилей с беженцами выехали из города в тот же день, и большинству из них удалось благополучно добраться до подконтрольной Украине территории.
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