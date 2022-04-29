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«Собака ела мозг человека на улице. Мне не выкинуть эту картину из головы!»

Андрес Эйнманн
«Собака ела мозг человека на улице. Мне не выкинуть эту картину из головы!»
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Колонна беженцев покидает Мариуполь в середине марта.
Колонна беженцев покидает Мариуполь в середине марта. Фото: ALEKSANDER JERMOTŠENKO/REUTERS/Scanpix

Николай Осиченко, председатель правления Мариупольского телевидения, — один из тех, кому удалось бежать с семьей из города, попавшего под град бомб в начале украинской войны. Хотя в первые дни войны ситуация была еще относительно сносной, в конце февраля начались постоянные бомбардировки, которые с каждым днем ​​усиливались.

Когда три бомбы, упавшие рядом с домом Осиченко в середине марта, сделали здание непригодным для проживания, у них не было другого выбора, кроме как бежать из города вместе со своими соседями. Тысячи автомобилей с беженцами выехали из города в тот же день, и большинству из них удалось благополучно добраться до подконтрольной Украине территории.

«Я родом из Донецка, в Мариуполь переехал только в 2014 году, когда в Донецке началась война и моя родной край был оккупирован. Мой дом находился в полутора километрах от знаменитого Донецкого аэропорта, где украинские воины героически выдерживали атаки превосходящего противника. Когда я уезжал из Донецка, мне казалось, что я видел все. Оказалось, что я еще ничего не видел!» — рассказал Осиченко, в настоящее время проживающий в Запорожье.

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