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Беженка из Украины: Путина надо отдать матерям изнасилованных и убитых детей

Тоомас Херм, Virumaa Teataja
Беженка из Украины: Путина надо отдать матерям изнасилованных и убитых детей
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Данил и его мать Наталья из Харькова.
Данил и его мать Наталья из Харькова. Фото: Ain Liiva

На лестнице в гостевом доме Янеда курит женщина средних лет. Ее зовут Наталья. Она из-за войны бежала из Украины с 14-летним сыном Данилом. По ее словам, Путина надо отдать матерям изнасилованных и убитых детей. «И чтобы он чувствовал каждый оторванный от него кусок», — добавила Наталья.

Наталья с сыном приехали из Харькова. «Постоянные бомбежки, — описала она тамошнюю жизнь. - Без разбора, в жилых районах». По ее данным, при бомбардировке Харькова как минимум один раз применялась запрещенная фосфорная бомба. Она попала в завод имени Шевченко.

Данил общается по интернету только с одним учителем. Но особой пользы от этого нет, поскольку скоро лето. «Очень хочется домой», - говорит Наталья. На вопрос, предлагают ли в заведении Musta Täku Tall настоящий украинский борщ, она ответила застенчивой улыбкой и покачиванием головы. «Но кормят очень хорошо и вкусно», - добавила она поспешно.

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