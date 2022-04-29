На лестнице в гостевом доме Янеда курит женщина средних лет. Ее зовут Наталья. Она из-за войны бежала из Украины с 14-летним сыном Данилом. По ее словам, Путина надо отдать матерям изнасилованных и убитых детей. «И чтобы он чувствовал каждый оторванный от него кусок», — добавила Наталья.
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Беженка из Украины: Путина надо отдать матерям изнасилованных и убитых детей
Беженка из Украины: Путина надо отдать матерям изнасилованных и убитых детей
Наталья с сыном приехали из Харькова. «Постоянные бомбежки, — описала она тамошнюю жизнь. - Без разбора, в жилых районах». По ее данным, при бомбардировке Харькова как минимум один раз применялась запрещенная фосфорная бомба. Она попала в завод имени Шевченко.
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