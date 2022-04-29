Беженка из Украины: Путина надо отдать матерям изнасилованных и убитых детей

Наталья с сыном приехали из Харькова. «Постоянные бомбежки, — описала она тамошнюю жизнь. - Без разбора, в жилых районах». По ее данным, при бомбардировке Харькова как минимум один раз применялась запрещенная фосфорная бомба. Она попала в завод имени Шевченко.

Данил общается по интернету только с одним учителем. Но особой пользы от этого нет, поскольку скоро лето. «Очень хочется домой», - говорит Наталья. На вопрос, предлагают ли в заведении Musta Täku Tall настоящий украинский борщ, она ответила застенчивой улыбкой и покачиванием головы. «Но кормят очень хорошо и вкусно», - добавила она поспешно.