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Накануне Гран-при Майами оба директора Ф-1 сдали положительный тест на коронавирус

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Накануне Гран-при Майами оба директора Ф-1 сдали положительный тест на коронавирус
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Нильс Виттих.
Нильс Виттих. Фото: Hasan Bratic/Hasan Bratic/SIPA

Согласно иммиграционным правилам США, Нильс Виттих и Эдуардо Фрейтас не смогут поехать на гонку, которая стартует на следующих выходных, если вовремя не сдадут отрицательный тест, сообщает BBC

FIA отмечает, что не будет «раскрывать медицинскую личную информацию, если она не имеет отношения к проведению мероприятия».

Однако ожидается, что Виттих все же успеет сдать отрицательный тест, чтобы поехать в Майами. В обычной ситуации он должен был отправиться туда в начале следующей недели. У FIA имеется резервный план на случай, если представитель Ф-1 все же не сможет выехать на Гран-при.

Первый сценарий – возможность работы Виттиха из нового удаленного подразделения FIA по управлению гонками в Женеве, которое было создано в этом году как часть пакета изменений, внедренных для того, чтобы попытаться избежать повторения ошибок, допущенных на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби.

В Майами будут присутствовать Херби Блаш - постоянный старший советник и бывший заместитель директора гонок, который в этом году вернулся в Ф-1 после пятилетнего перерыва, и Колин Хейвуд, заместитель директора гонок непосредственно на Гран-при. Фрейтас, который в этом сезоне пока был только в роли заместителя, не будет присутствовать на гонке в Майами.

Директор гонок «Формула Е» также может помочь, но, вероятнее всего, прибудет в Майами в качестве резерва – на случай, если Виттих все же не сможет приехать.

Источник в F1 сказал, что Виттих и Фрейтас — не единственные сотрудники FIA, у которых в настоящее время диагностирован Covid, но руководство все же надеется, что к моменту поездки в Майами тесты будут негативными.

Кандидатура Майкла Маси, бывшего директора гонок, который был снят с должности после скандала в Абу-Даби, не рассматривается.

Первый Гран-при Майами пройдет с 6 по 8 мая.

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