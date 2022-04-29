Накануне Гран-при Майами оба директора Ф-1 сдали положительный тест на коронавирус

FIA отмечает, что не будет «раскрывать медицинскую личную информацию, если она не имеет отношения к проведению мероприятия».

Однако ожидается, что Виттих все же успеет сдать отрицательный тест, чтобы поехать в Майами. В обычной ситуации он должен был отправиться туда в начале следующей недели. У FIA имеется резервный план на случай, если представитель Ф-1 все же не сможет выехать на Гран-при.

Первый сценарий – возможность работы Виттиха из нового удаленного подразделения FIA по управлению гонками в Женеве, которое было создано в этом году как часть пакета изменений, внедренных для того, чтобы попытаться избежать повторения ошибок, допущенных на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби.

В Майами будут присутствовать Херби Блаш - постоянный старший советник и бывший заместитель директора гонок, который в этом году вернулся в Ф-1 после пятилетнего перерыва, и Колин Хейвуд, заместитель директора гонок непосредственно на Гран-при. Фрейтас, который в этом сезоне пока был только в роли заместителя, не будет присутствовать на гонке в Майами.

Директор гонок «Формула Е» также может помочь, но, вероятнее всего, прибудет в Майами в качестве резерва – на случай, если Виттих все же не сможет приехать.

Источник в F1 сказал, что Виттих и Фрейтас — не единственные сотрудники FIA, у которых в настоящее время диагностирован Covid, но руководство все же надеется, что к моменту поездки в Майами тесты будут негативными.

Кандидатура Майкла Маси, бывшего директора гонок, который был снят с должности после скандала в Абу-Даби, не рассматривается.