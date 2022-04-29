По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, в первом квартале этого года случаев мошенничества было несколько меньше. Однако не стоит делать далеко идущих выводов из нынешнего затишья, поскольку мошенничество, как правило, идет волнами.
Эксперт: сокращение числа мошенничеств может оказаться затишьем перед бурей
Согласно статистике службы кибер- и экономических преступлений Департамента полиции и погранохраны, количество случаев мошенничества, закончившихся ущербом, в первые три месяца этого года было в четыре раза меньше, чем в последнем квартале прошлого года. Хотя количество мошенничеств сократилось, люди по-прежнему теряют крупные суммы денег. Только из-за телефонного мошенничества за три месяца в Эстонии с банковских счетов людей пропало около 400 000 евро.
"Текущая геополитическая ситуация, вероятно, отвлекла внимание мошенников от стран Балтии. Конечно, мошенничество не исчезло, просто в настоящее время оно менее интенсивно. Однако инвестиционное мошенничество и различные формы фишинга продолжают иметь место. В худшем случае временное затишье может оказаться затишьем перед бурей", – говорит Кийк.
По словам специалиста Luminor по борьбе с мошенничеством, следует сохранять бдительность в отношении мошенников, которые звонят жителям Эстонии и представляются работником банка, полицейским или специалистом по безопасности из известной компании. "Как правило, схема этих звонков схожа. Звонящий говорит о подозрительной активности на банковском счете потенциальной жертвы или о различных проблемах, связанных с безопасностью, а затем просит предоставить данные банковской карточки или доступ к счету. Стоит помнить, что банк никогда не просит людей предоставить доступ к их счетам по телефону", – добавляет Кийк.
Исследование, проведенное прошлым летом по заказу Союза банков Эстонии компанией Norstat, показало, что почти четверть жителей Эстонии сталкивались с банковскими или инвестиционными аферами. Таким образом, телефон любого человека может зазвонить во время следующей волны мошенничества, и разумно заранее подумать о том, что делать. В случае мошеннического звонка важно помнить, что:
- мошенник может казаться приятным и дружелюбным человеком, но быстро стать очень несговорчивым, когда это необходимо;
- мошенник обычно хочет, чтобы жертва быстро отреагировала и немедленно предоставила запрашиваемую информацию;
- в большинстве случаев звонящий не говорит по-эстонски, и для оправдания этого использует различные предлоги;
- мошенники часто звонят с иностранных телефонных номеров с необычным кодом и начальными цифрами, к которым следует относиться с особой осторожностью;
- если есть сомнения, лучшее решение – немедленно завершить звонок, перезвонить в банк по общедоступному номеру и попросить совета по теме прерванного разговора;
- если Вы перевели деньги мошенникам или потеряли деньги со своего счёта, Вам следует немедленно обратиться в банк и полицию.