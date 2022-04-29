Эксперт: сокращение числа мошенничеств может оказаться затишьем перед бурей

Согласно статистике службы кибер- и экономических преступлений Департамента полиции и погранохраны, количество случаев мошенничества, закончившихся ущербом, в первые три месяца этого года было в четыре раза меньше, чем в последнем квартале прошлого года. Хотя количество мошенничеств сократилось, люди по-прежнему теряют крупные суммы денег. Только из-за телефонного мошенничества за три месяца в Эстонии с банковских счетов людей пропало около 400 000 евро.

"Текущая геополитическая ситуация, вероятно, отвлекла внимание мошенников от стран Балтии. Конечно, мошенничество не исчезло, просто в настоящее время оно менее интенсивно. Однако инвестиционное мошенничество и различные формы фишинга продолжают иметь место. В худшем случае временное затишье может оказаться затишьем перед бурей", – говорит Кийк.

По словам специалиста Luminor по борьбе с мошенничеством, следует сохранять бдительность в отношении мошенников, которые звонят жителям Эстонии и представляются работником банка, полицейским или специалистом по безопасности из известной компании. "Как правило, схема этих звонков схожа. Звонящий говорит о подозрительной активности на банковском счете потенциальной жертвы или о различных проблемах, связанных с безопасностью, а затем просит предоставить данные банковской карточки или доступ к счету. Стоит помнить, что банк никогда не просит людей предоставить доступ к их счетам по телефону", – добавляет Кийк.