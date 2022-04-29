Петицию за переименование участка улицы перед посольством РФ подписали более 1300 человек

Петицию за переименование 22-метрового участка улицы перед домом по Пикк, 19 подписали 1388 жителей столицы, сообщили в пятницу организаторы. Петиция предлагает присвоить зданию посольства РФ адрес «Ваба-Украина, 1».

Улицы или участки улиц, где стоят посольства РФ, уже решили переименовать в Риге, Вильнюсе, Варшаве и Праге. «МИД Украины попросил и город Таллинн о соответствующем шаге. Цель инициативы — подать сотрудникам посольства, а тем самым и Кремлю сигнал, что таллиннцы и горуправа Таллинна на всех уровнях осуждают насилие, военные преступления и геноцид против народа Украины», - сказал инициатор петиции Ханнес Нагель.

Переименование участка улицы оставило бы без изменений сеть улиц в Старом городе Таллинна. «Петиция не предлагает менять название ни одной из улиц Старого города. Более тысячи таллиннцев всего лишь хотят, чтобы конкретное здание посольство получило новый адрес. Это можно рассматривать и как временную меру — до тех пор, пока Россия не вернет Украине все оккупированные территории и не выплатит репарацию», - сказал Нагель.

Петиция адресована местному самоуправлению, поскольку город Таллинн обладает полномочиями для инициирования изменения названия участка улицы перед зданием посольства. Петиция доступна на портале rahvaalgatus.ee, на эстонском, русском и английском языке. Учитываются подписи официально зарегистрированных в Таллинне лиц.