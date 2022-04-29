Более 1300 таллиннцев поставили подписи под петицией за переименование участка улицы перед российским посольством в улицу Ваба-Украина (Свободной Украины).
Петицию за переименование участка улицы перед посольством РФ подписали более 1300 человек
Петицию за переименование 22-метрового участка улицы перед домом по Пикк, 19 подписали 1388 жителей столицы, сообщили в пятницу организаторы. Петиция предлагает присвоить зданию посольства РФ адрес «Ваба-Украина, 1».
Улицы или участки улиц, где стоят посольства РФ, уже решили переименовать в Риге, Вильнюсе, Варшаве и Праге. «МИД Украины попросил и город Таллинн о соответствующем шаге. Цель инициативы — подать сотрудникам посольства, а тем самым и Кремлю сигнал, что таллиннцы и горуправа Таллинна на всех уровнях осуждают насилие, военные преступления и геноцид против народа Украины», - сказал инициатор петиции Ханнес Нагель.
Переименование участка улицы оставило бы без изменений сеть улиц в Старом городе Таллинна. «Петиция не предлагает менять название ни одной из улиц Старого города. Более тысячи таллиннцев всего лишь хотят, чтобы конкретное здание посольство получило новый адрес. Это можно рассматривать и как временную меру — до тех пор, пока Россия не вернет Украине все оккупированные территории и не выплатит репарацию», - сказал Нагель.
Петиция адресована местному самоуправлению, поскольку город Таллинн обладает полномочиями для инициирования изменения названия участка улицы перед зданием посольства. Петиция доступна на портале rahvaalgatus.ee, на эстонском, русском и английском языке. Учитываются подписи официально зарегистрированных в Таллинне лиц.
Таллиннской горуправе можно подавать петиции, собравшие подписи не менее одного процента обладающих правом голоса жителей местного самоуправления, то есть около 4400 подписей. За числом собранных подписей можно следить на портале rahvaalgatus.ee.