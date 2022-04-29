С марта не выходит на связь: полиция ищет пропавшего 64-летнего Николая

С пропавшим в поселке Пярну-Яагупи Николаем не удается выйти на связь с конца марта. В Центр тревоги об его исчезновении сообщили 19 апреля.

С этого дня полицейские искали пропавшего в окрестностях его дома и собирали у его близких и знакомых всевозможную информацию, которая могла бы помочь найти пропавшего. К сожалению, до сих пор его найти не удалось.

Рост Николая около 175 см, у него среднее телосложение и седые волосы. Неизвестно, что на нем было надето, когда он покинул дом.