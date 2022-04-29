В первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов UEFA «Барселона» обыграла «Вольфсбург», сообщает Euronews. Барселонский «Камп Ноу» побил собственный рекорд посещаемости женских футбольных матчей – в общей сложности за состоявшимся в прошлую пятницу матчем испанской команды с «Вольфсбургом» наблюдали 91 648 зрителей.
На стадионе «Камп Ноу» установлен новый рекорд. На женский футбольный матч пришло почти 100 000 зрителей
На стадионе «Камп Ноу» установлен новый рекорд. На женский футбольный матч пришло почти 100 000 зрителей
Тем самым был побит рекорд, установленный на «Камп Ноу» в марте, когда на матч «Барселоны» с «Реалом» пришло 91 553 зрителя.
Предыдущий рекорд посещаемости женского футбольного матча - 90 185 человек. Это был финал женского чемпионата мира 1999 года между США и Китаем.
«Барселона» обыграла «Вольфсбург» со счетом 5:1 и сделала тем самым решающий шаг к финалу женской Лиги чемпионов UEFA. 21 мая, в финале, который пройдет в Турине, победители сыграют либо с «Лионом», либо с «ПСЖ».