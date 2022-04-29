На стадионе «Камп Ноу» установлен новый рекорд. На женский футбольный матч пришло почти 100 000 зрителей

Тем самым был побит рекорд, установленный на «Камп Ноу» в марте, когда на матч «Барселоны» с «Реалом» пришло 91 553 зрителя.

Предыдущий рекорд посещаемости женского футбольного матча - 90 185 человек. Это был финал женского чемпионата мира 1999 года между США и Китаем.