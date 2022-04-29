Roland Garros не будет отстранять россиян и белорусов от турнира

Таким образом, как отмечается в материале, они будут соблюдать принцип строгого нейтралитета и не пойдут по примеру Уимблдона, где решили не допустить к соревнованию россиян и белорусов.

Во Франции российские и белорусские теннисисты будут выступать под нейтральным флагом и в случае их триумфов национальные гимны стран, которые они представляют, звучать не будут.

Roland Garros в 2022 году пройдет с 22 мая по 6 июня.