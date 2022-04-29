Таллиннские медицинские бригады домашних визитов продолжат работу до конца мая

«В марте бригада совершила 54 визита на дом, при этом средний возраст детей составил 2,5 года. Наиболее частым поводом для вызова врача является беспокойство родителей о ребенке, который внезапно заболел или болеет уже несколько дней, - отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Примерно в трети случаев родители предварительно обращались к семейному врачу или медсестре, но ребенку не становилось легче. Почти пятая часть родителей обращалась на линию консультации семейных врачей 1220, где им посоветовали вызвать врача на дом. В некоторых случаях врача на дом вызывают при внезапном проявлении у ребенка симптомов заболевания верхних дыхательных путей, что сильно тревожит родителей».

Одна из целей проекта – снизить нагрузку на отделение неотложной помощи Таллиннской детской больницы. Наибольшее число обращений в приемный покой наблюдается в промежутке с вечера пятницы по вечер воскресенья, когда невозможно связаться с семейным врачом. Если обычно в приемное отделение Таллиннской детской больницы обращаются 65-70 детей в день, то по выходным и в пик сезонных заболеваний их число достигает 90-120. Согласно отчетам Таллиннской скорой помощи, в прошлом году было совершено 7220 домашних визитов к детям в возрасте до 12 лет, 38% пациентов были доставлены в больницу, в 62% случаев госпитализация не потребовалась.

«Хотя в большинстве случаев вызов скорой помощи не требуется, родителям нужны рекомендации по уходу за заболевшим ребенком, они хотят получить чувство уверенности относительно состояния малыша», - подчеркнула Бешкина.

В пятницу, субботу и воскресенье можно вызвать врача на дом ребенку в возрасте до 12 лет. Вызовы обслуживает специальная бригада медиков, в которую входят педиатр или врач общего профиля, а также техник экстренной медицины Таллиннской скорой помощи. Бригады совершают визиты на дом по пятницам, субботам и воскресеньям с 14 до 22 часов. Вызовы принимаются диспетчером Таллиннской скорой помощи по телефону 6971145 с 12 до 20 часов. При необходимости бригада может выписать рецепт на лекарства. В этом году рецепты были выписаны в 55,5% случаев.