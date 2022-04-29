Полезно: ищем съемную квартиру, где разрешено проживание с домашними животными

Мартин Матсберг, руководитель портала по маркетингу, дает пять полезных советов, которые сделают этот процесс более быстрым и гладким.

Всегда спрашивайте

На порталах недвижимости обычно можно отфильтровать предложения, подходящие для владельцев домашних животных, одним щелчком мыши. Однако Матсберг рекомендует связаться с собственником, даже если соответствующий фильтр в объявлении не применяется. «Владелец может согласиться сделать исключение или забыть добавить фильтр, поэтому всегда стоит спрашивать», — сказал Матсберг, добавив, что информацию также следует запрашивать непосредственно у квартирных товариществ и застройщиков. «Многие девелоперы и арендодатели указали на своих веб-сайтах возможность размещения с домашними животными».

Создайте CV для своего четвероногого друга

Подобно CV человека, в котором указывается его образование и лучшие качества, резюме домашнего животного даст домовладельцу лучшее представление о вашем питомце. Туда можно добавить информацию о дрессировке, умениях и выставочных результатах собаки, а также рекомендации тренера, врача или предыдущего арендодателя. Вы также можете добавить фотографию, любимые занятия и многое другое.

По словам Мартина Матсберга, CV домашнего животного можно использовать, чтобы показать, что вы - ответственный владелец собаки. «Подробный рассказ о вашем питомце даст квартировладельцу уверенность в том, что ваша четвероногий друг воспитан и будет вести себя хорошо питомец будет вежливым», — добавил он.

Познакомьте арендодателя с вашим питомцем

Бывает, что арендодателей заставляют проявлять осторожность предубеждения или предыдущий неудачный опыт. «Поведение домашнего животного может негативно влиять на стоимость имущества, например, на состояние мебели или стен, — объяснил Матсберг. — Но все животные разные, и знакомство с конкретным животным может успокоить наймодателя».

Готовьтесь к дополнительным расходам

Разрешение проживания с домашним животным автоматически означает, что собственнику квартиры могут предстоять дополнительные расходы. Это, безусловно, стоит учитывать потенциальному нанимателю. «Владельцы квартир, разрешающие проживание с домашним животным, могут взимать дополнительную плату или залог для защиты своего имущества от ущерба, который может причинить домашнее животное квартиросъемщика. Доплата или депозит также могут быть использованы для покрытия расходов на уборку или ремонт, которые неизбежно последуют за размещением в квартире домашнего животного», — пояснил Матсберг.

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