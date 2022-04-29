Министр обороны Эстонии посетил Украину: ракетные удары демонстрируют, что война не покинула Киев

Вчера вечером по Киеву был нанесен ракетный удар, в ходе которого две ракеты попали в гражданские объекты. Министр и делегация во время обстрела находились в Киеве, никто не пострадал.

Вчера в Киеве Лаанет встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и двумя его заместителями, а также руководством ВСУ. Министр посетил разрушенные города - Бучу, Ирпень и Бердянку.

«Силы Российской Федерации безосновательно убивают мирных жителей и оставляют разрушенные населенные пункты. Напряженные бои на востоке и юге Украины крайне важны для Украины и всего западного мира в целом. Мы призываем наших союзников перейти от слов к делу, чтобы помочь Украине победить в этой войне и восстановить страну», - сказал Лаанет.

«Я сообщил министру обороны Резникову, что Эстония готова поставить Украине дополнительное тяжелое вооружение и организовать обучение военнослужащих Украины для использования западного оружия», - добавил Лаанет.

Министры также обсудили текущие боевые действия на востоке Украины, важность стратегических коммуникаций, ситуацию в Беларуси, последние события в регионах Приднестровья и Молдовы, потребности Украины в дополнительной помощи.

Во время встречи с главами Бердянки, Бучи и Ирпеня министру обороны Лаанету рассказали о страданиях местных жителей. Кроме того, министр посетил в Гостомеле аэропорт Антонов, который в течение месяца был объектом первых атак и боевых действий Российской Федерации. На сегодняшний день российские войска изгнаны со всех этих территорий.