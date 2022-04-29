Коронавирус выявлен у 292 жителей Эстонии

31 человек (50,8 процента) из пациентов с тяжелой формой COVID-19 не вакцинирован, а у 30 человек (49,8 процента) завершен курс вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированного населения госпитализированы в среднем 0,5 вакцинированных в день, а на 100 000 не вакцинированного населения госпитализированы в среднем 1,1 невакцинированных в день.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни, в семи случаях госпитализация требовалась из-за симптоматического COVID-19. За последние семь дней госпитализировано в среднем 6,1 пациента с симптомами COVID-19 в день.

Скончался один человек с коронавирусом, он был вакцинирован: 69-летний мужчина.

За минувшие сутки проанализировали 2382 результата тестов, позитивный результат дали 292 теста. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 19 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения — в среднем 24 невакцинированных в день.