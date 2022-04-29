Фото и видео ⟩ Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появилась надпись «Слава Украине»

По словам руководителя производственной службы Ида-Харьюского отделения Инны Тоатер, что на Бронзовом солдате желтым цветом была нарисована свастика, на металлических табличках слева и справа от солдата было написано «Нет войны», а за памятником - «Слава Украине». «Памятник на данный момент очищен, но на месте происшествия еще работают криминалисты», - сказала она.

«С помощью записей камер наблюдения на данный момент установлено, что деяние было совершено двумя мужчинами около часа ночи. Мы продолжаем обрабатывать записи камер, чтобы установить маршрут преступников и их личности», - сказала Тоатер и добавила, что в связи со случившемся начато уголовное производство по статье об осквернении памяти умерших.

Не рассматривает ли полиция вариант взять мемориальные объекты под охрану до 9 мая? «На военном кладбище установлены камеры видеонаблюдения, которые передают видео в режиме реального времени оперативному дежурному полиции в Центр тревоги, а также технически усилили охранную систему. Военное кладбище и мемориал памяти жертв коммунизма постоянно проверяются патрулями полиции», - прокомментировал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.

Только на этой неделе полиция сообщила, что личность повредившего в середине апреля орден на груди Бронзового солдата установлена, им оказался сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева.