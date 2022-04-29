Пт, 29.04.2022
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Фото и видео ⟩ Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появились надписи «Слава Украине»

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Тайро Луттер Брита-Мария Алас
Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появились надписи «Слава Украине»
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Pronkssõduri juures vandaalitseti taas
Pronkssõduri juures vandaalitseti taas Фото: Tairo Lutter

В полдень у Бронзового солдатала вновь работали криминалисты, поскольку на стене с двух сторон желтым цветом был нанесен текст «Слава Украине», сообщает Postimees.

Текст пытались смыть аппаратом высокого давления, но так просто надпись не сходила.

Департамент полиции и погранохраны пока не дает подробные комментарии по поводу случившегося. 

Только на этой неделе полиция сообщила, что личность повредившего в середине апреля орден на груди Бронзового солдата установлена, им оказался сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева.

Полиция начала в связи со случившемся уголовное производство и, по словам руководителя производственной службы Ида-Харьюского отделения Инны Тоатер, это деяние может быть наказано денежным взысканием или тюремным заключением сроком до одного года.

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