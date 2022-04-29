В полдень у Бронзового солдатала вновь работали криминалисты, поскольку на стене с двух сторон желтым цветом был нанесен текст «Слава Украине», сообщает Postimees.
Фото и видео ⟩ Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появились надписи «Слава Украине»
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Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появились надписи «Слава Украине»
Текст пытались смыть аппаратом высокого давления, но так просто надпись не сходила.
Департамент полиции и погранохраны пока не дает подробные комментарии по поводу случившегося.
Только на этой неделе полиция сообщила, что личность повредившего в середине апреля орден на груди Бронзового солдата установлена, им оказался сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева.
Полиция начала в связи со случившемся уголовное производство и, по словам руководителя производственной службы Ида-Харьюского отделения Инны Тоатер, это деяние может быть наказано денежным взысканием или тюремным заключением сроком до одного года.
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