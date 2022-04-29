Фото и видео ⟩ Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появились надписи «Слава Украине»

Текст пытались смыть аппаратом высокого давления, но так просто надпись не сходила.

Департамент полиции и погранохраны пока не дает подробные комментарии по поводу случившегося.

Только на этой неделе полиция сообщила, что личность повредившего в середине апреля орден на груди Бронзового солдата установлена, им оказался сын депутата Рийгикогу центриста Виктора Васильева.