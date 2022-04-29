Кая Каллас: почему мы должны бояться, если Норвегия не боится?

- Внутренняя безопасность во многом зависит от того, как мы сами себя ведем и что говорим. И я объясняла русскоязычному населению, почему 9 мая является болезненным днем для многих эстонцев. Если бы 10 мая 1945 года Сталин сказал Эстонии и многим другим восточноевропейским странам, что теперь они вольны самостоятельно решать свою судьбу, то, возможно, и мы могли бы праздновать 9 мая как день освобождения и победы. Однако для многих из нас страдания только начались: депортации, убийства, подавление нации… Это и есть то, что делает 9 мая на фоне нынешних событий в Украине чувствительное датой.