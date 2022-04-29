Согласно экспресс-оценке Eurostat, в апреле годовая инфляция еврозоны выросла с 7,4 процента за март до 7,5 процента. В Эстонии инфляция выросла ориентировочно с 14,8 до 19 процентов — это самый высокий в еврозоне рост.
В апреле инфляция в Эстонии выросла до 19 процентов
За Эстонией по росту цен следует Литва, где по предварительным данным инфляция ускорилась с 15,6 до 16,6 процента. В Латвии рост составил 13,2 процента, а в Нидерландах 11,2 процента.
Среди стран еврозоны, данные по которым имеются у Eurostat, инфляция была в апреле самой низкой на Мальте (4,9 процента), во Франции (5,4 процента) и Финляндии (5,6 процента).
В прошлом месяце главными факторами роста инфляции в еврозоне были цены на энергию (рост 38 процентов), продукты питания, напитки и табачные изделия (рост 6,4 процента), промышленные товары (рост 3,8 процента) и услуги (рост 3,3 процента).
Европейский центробанк (ЕЦБ) поставил новую симметричную цель по инфляции в 2 процента в среднепродолжительной перспективе. Ранее цель была чуть ниже 2 процентов.