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Фото: маклер превратил результат проделки вандалов в свою рекламу

Kodu.postimees.ee
Фото: маклер превратил результат проделки вандалов в свою рекламу
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik / Postimees Grupp

Канадский маклер по недвижимости показывает вандалам, что он на самом деле думает об их неуклюжих проделках, пишет Kodu.

Канадский маклер по недвижимости Алан Стилуэлл за свою карьеру повидал всякое: и требующие ремонта замки с привидениями, и плачущих от счастья новоиспеченных собственников. 

Поэтому человек с хорошим чувством юмора и толстой кожей не боится злых шуток и происков вандалов использует эти ситуации в своих интересах. Так, он поделился в соцсетях изображением испорченного рекламного стенда, который превратил в рекламу самого себя. 

«ВАНДАЛИЗМ! Нет проблем, я могу приспособиться», — написал он в ответ.

Хорошо смеется тот, кто смеется последний!

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