Канадский маклер по недвижимости показывает вандалам, что он на самом деле думает об их неуклюжих проделках, пишет Kodu.
Фото: маклер превратил результат проделки вандалов в свою рекламу
Фото: маклер превратил результат проделки вандалов в свою рекламу
Канадский маклер по недвижимости Алан Стилуэлл за свою карьеру повидал всякое: и требующие ремонта замки с привидениями, и плачущих от счастья новоиспеченных собственников.
Поэтому человек с хорошим чувством юмора и толстой кожей не боится злых шуток и происков вандалов использует эти ситуации в своих интересах. Так, он поделился в соцсетях изображением испорченного рекламного стенда, который превратил в рекламу самого себя.
«ВАНДАЛИЗМ! Нет проблем, я могу приспособиться», — написал он в ответ.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний!