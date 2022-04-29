Фото: маклер превратил результат проделки вандалов в свою рекламу

Канадский маклер по недвижимости Алан Стилуэлл за свою карьеру повидал всякое: и требующие ремонта замки с привидениями, и плачущих от счастья новоиспеченных собственников.

Поэтому человек с хорошим чувством юмора и толстой кожей не боится злых шуток и происков вандалов использует эти ситуации в своих интересах. Так, он поделился в соцсетях изображением испорченного рекламного стенда, который превратил в рекламу самого себя.