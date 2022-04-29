Разведка Эстонии: РФ пытается выйти к 9 мая на административные границы Донецкой и Луганской областей

Российские войска продолжают пытаться выйти к 9-му мая на административные границы Донецкой и Луганской областей. В случае успеха данный результат можно преподнести домашней публике в качестве хоть какой-то победы. Однако в условиях нехватки времени и ресурсов, а также упорного сопротивления вооруженных сил Украины (ВСУ), достигнуть желаемого становится все труднее.

Практически наверняка можно утверждать, что главный удар российский войск наносится южнее Харькова в районе Изюм – Славянск – Краматорск. По неподтвержденной информации, на это направление прибыл начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов: якобы он намерен лично возглавить управление войсками.

До сих пор общее командование над ударными группировками осуществлял командующий Центральным военным округом генерал армии Александр Дворников. Присутствие начальника Генштаба на одном из оперативных направлений может указывать на место главного удара или же необходимость подъема боевого духа бойцов.

Информация о проведении так называемого «референдума» в Херсонской области по-прежнему противоречива. Даты менялись и на данный момент непонятно, когда он может состоятся. Это обстоятельство также свидетельствует о том, что РФ еще не определилась, что делать с этим регионом – включать ли его в состав России или провозглашать марионеточную народную республику. Кроме того, местное население сопротивляется оккупационным властям сильнее, чем ожидали россияне.

Мирные переговоры между Украиной и Россией формально продолжаются. Однако почти наверняка они не дадут результата до тех пор, пока стороны не исчерпают свои военные силы и/или не достигнут поставленных задач.

Харьковское направление (Восток)

В течение прошедших суток российские войска обстреливали позиции ВСУ на юго-западе от Изюма. При этом они не расширили занимаемые территории.

Рубеж Донецк – Луганск

Основные бои идут в районе Северодонецка. Российские войска наступают на город с трех направлений: северо-запада, востока и юга.

ВС РФ пытаются занять выгодные позиции в районе Попасной.

Южное направление

Продолжается бомбардировка Мариуполя. Российские войска проводят перегруппировку войск на линии Запорожье – Пологи.