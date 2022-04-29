Литва предложила ввести санкции против патриарха Кирилла: что об этом думают официальные лица Эстонии?

"Санкции против отдельных лиц всегда имеют символическое, а не существенное значение. В то же время заявления Патриарха Кирилла, оправдывающие войну и геноцид против украинского народа, являются достаточными основаниями для применения к нему ограничительных мер", - сказал Михкельсон Rus.Postimees.

"К сожалению, Московская Патриархия не воспользовалась возможностью выступить за мир и предотвращение человеческих страданий", - добавил он.

Министерство иностранных дел, в свою очередь, оставило без ответа по существу вопрос Rus.Postimees о том, поддерживает ли Эстония действия Литвы.

"Предложения Литвы комментирует Литва", - гласил ответ МИДа.

При этом министерство поясняет, что цель санкций — помочь положить конец агрессии России против Украины, а устанавливаются санкции в соответствии с критериями ЕС, то есть в отношении тех лиц, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости, стабильности или безопасности в Украине.