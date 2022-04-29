Комментируя недавнее предложение Литвы к Европейскому союзу о введении санкции против патриарха Российской православной церкви Кирилла, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон признал, что недавние заявления патриарха дают основания для такого шага.
Литва предложила ввести санкции против патриарха Кирилла: что об этом думают официальные лица Эстонии?
"Санкции против отдельных лиц всегда имеют символическое, а не существенное значение. В то же время заявления Патриарха Кирилла, оправдывающие войну и геноцид против украинского народа, являются достаточными основаниями для применения к нему ограничительных мер", - сказал Михкельсон Rus.Postimees.
"К сожалению, Московская Патриархия не воспользовалась возможностью выступить за мир и предотвращение человеческих страданий", - добавил он.
Министерство иностранных дел, в свою очередь, оставило без ответа по существу вопрос Rus.Postimees о том, поддерживает ли Эстония действия Литвы.
"Предложения Литвы комментирует Литва", - гласил ответ МИДа.
При этом министерство поясняет, что цель санкций — помочь положить конец агрессии России против Украины, а устанавливаются санкции в соответствии с критериями ЕС, то есть в отношении тех лиц, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости, стабильности или безопасности в Украине.
МИД добавил, что в ЕС продолжается работа по внесению новых лиц в санкционный список. "Государства-члены координируют свои предложения, и важен последовательный подход ЕС. Добавленные в список лица будут опубликованы в официальном вестнике Европейского союза после принятия санкционного пакета".