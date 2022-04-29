По данным Департамента полиции и погранохраны, в половине второго в пятницу на перекрестке Кристийне в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сбил 11-летнюю девочку.
ФОТО ⟩ На перекрестке у т/ц Kristiine автомобиль сбил 11-летнюю девочку
На перекрестке у т/ц Kristiine автомобиль сбил 11-летнюю девочку
ДТП произошло на пересечении улиц Эндла и Тулика в направлении Палдиского шоссе.
По предварительным данным, 11-летняя девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем на пешеходном переходе. Скорая помощь отвезла пострадавшую в больницу.
По данным полиции, 35-летний мужчина, управлявший транспортным средством, был трезв и имеет права на управление транспортным средством соответствующей категории.
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