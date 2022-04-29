Глава airBaltic: сейчас пассажиры считают страны Балтии небезопасным направлением

В авиакомпании airBaltic отметили рост числа туристов, путешествующих семьями, отправляющихся навестить родственников и друзей, а доля бизнес-путешествий докризисного уровня пока не достигла, пишет ERR .

"Потихоньку возвращаются также крупные фирмы, число бронирований растет каждую неделю. В основном за счет выезжающих, а не прибывающих сюда туристов, которых по-прежнему мало, поскольку страны Балтии воспринимаются как приграничный регион. И особенно в странах Запада считают, что тут высокая угроза войны", – констатировал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.