Департамент государственной инфосистемы: кибератака на Эстонию завершена

В ходе атак была совершена попытка нарушить работу 13 веб-сайтов, а всего, по оценке отдела расследования киберинцидентов RIA, в ходе кибератак было сделано более двух миллиардов вредоносных запросов пишет Rus.ERR.

"Иногда на каждого обычного пользователя приходилось до 11 000 вредоносных "пользователей", задача которых – парализовать работу веб-сайта", – пояснил глава отдела Тыну Таммер, отметив, что большая часть атак была рассеяна при помощи различных решений, поэтому атаки могли остаться для пользователей незамеченными.

По словам Таммера, стоящие за атаками хакеры хотят прославиться и посеять страх: "Кроме того, Эстония с ее репутацией сильного э-государства является желанной целью хакеров и хорошим способом для продвижения своей деятельности".