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Olerex заманивал клиентов на заправки ложной рекламой

Йенс Раавик
Olerex заманивал клиентов на заправки ложной рекламой
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На заправке Olerex, расположенной на перекрестке улиц Аардла и Выру, в течение недели скидка вместо обещанных семи центов составляла всего 2,6 цента.
На заправке Olerex, расположенной на перекрестке улиц Аардла и Выру, в течение недели скидка вместо обещанных семи центов составляла всего 2,6 цента. Фото: Margus Ansu

На прошлой неделе житель Тарту Янно Хяйдберг отправился на заправку, расположенную на перекрестке улицу Аадля и Выру, чтобы заправиться бензином, пишет Tartu Postimees.

Однако после оплаты счета он обнаружил, что не получил скидки в семь центов, обещанной рекламой на случай регистрации ИД-карты. Бензин ему продали по цене 1,813 евро, а на табло была указана цена 1,839 евро, то есть скидка составила всего 2,6 цента.

Нужно считать самому

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