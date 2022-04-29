Olerex заманивал клиентов на заправки ложной рекламой

Однако после оплаты счета он обнаружил, что не получил скидки в семь центов, обещанной рекламой на случай регистрации ИД-карты. Бензин ему продали по цене 1,813 евро, а на табло была указана цена 1,839 евро, то есть скидка составила всего 2,6 цента.