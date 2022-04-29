Бывший игрок «Спартака» и «Витязя» Александр Васильев, игравший в чемпионате Украины и ВХЛ за «Донбасс», рассказал, как русские игроки местных клубов пережили начало боевых действий, сообщает «Чемпионат».
Бывший игрок «Донбасса» рассказал, как хоккеисты эвакуировались из зоны боевых действий
Бывший игрок «Донбасса» рассказал, как хоккеисты эвакуировались из зоны боевых действий
«Разговаривал с Никитой Мелёхиным (игрок ХК «Мариуполь»). Он говорит: «Сань, у меня ни денег, ни паспорта — всё осталось в Мариуполе». Они поехали на выездную игру, встали, и началось. Они всё же русские — не выходили из дома, хорошо, что таксисты подвозили поесть, попить, потому что непонятно, за кого бы их приняли, когда бы они на улицу выходили. Он рассказывал, как они пробирались, как у них ломались автобусы, как останавливали на блокпостах. Это страшно, очень страшно. У Никиты только сумка с зубной щёткой и трусами — остальное осталось в квартире в Мариуполе», — рассказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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