Бывший игрок «Донбасса» рассказал, как хоккеисты эвакуировались из зоны боевых действий

«Разговаривал с Никитой Мелёхиным (игрок ХК «Мариуполь»). Он говорит: «Сань, у меня ни денег, ни паспорта — всё осталось в Мариуполе». Они поехали на выездную игру, встали, и началось. Они всё же русские — не выходили из дома, хорошо, что таксисты подвозили поесть, попить, потому что непонятно, за кого бы их приняли, когда бы они на улицу выходили. Он рассказывал, как они пробирались, как у них ломались автобусы, как останавливали на блокпостах. Это страшно, очень страшно. У Никиты только сумка с зубной щёткой и трусами — остальное осталось в квартире в Мариуполе», — рассказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.