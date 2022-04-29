Правительство хочет обеспечить доступное образование и опорные услуги для учащихся из Украины

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, сейчас в Эстонию из Украины прибыло около 12 000 детей и подростков в возрасте до 19 лет, и их обучение не должно быть прервано из-за войны. «Чтобы поддержать продолжение обучения выпускников основной школы из Украины в общеобразовательных школах Эстонии, в том числе на гимназическом уровне, мы должны быть готовы предложить им дополнительное время на подготовку, особенно для изучения языка, но также и для компенсирующего или подготовительного обучения, если это необходимо», - пояснила министр Керсна.

«Если поправка к закону будет одобрена Рийгикогу, то уже этой весной мы сможем предложить выпускникам основной школы украинской системы образования дополнительный год учебы, который по прежнему законодательству предназначался только для учеников с особыми потребностями, обучающихся в эстонских школах», - добавила она.

Дополнительное обучение не связано с выполнением государственных учебных программ, а основывается на потребностях учащегося и поддерживается индивидуальными планами перехода. Право на дополнительный период учебы будет временно распространено на гимназии, чтобы позволить содержателям школ гибко подходить к организации обучения в регионе. Расширение целевой группы для дополнительного периода учебы призвано поддержать образовательные траектории украинских школьников и, согласно проекту, будет применяться только в следующем учебном году.

Цель также состоит в том, чтобы сделать принятие решений о необходимых учащимся опорных услугах более целенаправленным. Согласно действующему законодательству, школы обязаны обращаться за поддержкой к внешкольным консультантам, основная задача которых - выявить препятствия на пути обучения ребенка и дать рекомендации по выбору подходящего для него образовательного пути. В настоящее время закон требует, чтобы группа по консультированию детей, не посещающих школу, привлекала специалистов в области образования, социальной защиты и здравоохранения, но это не всегда необходимо для вынесения рекомендаций. Однако многие дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не столько в медицинских и социальных услугах, сколько в образовательной поддержке, чтобы справиться с учебой. Это изменение позволит избежать излишних обследований и оценок детей разными специалистами в случаях, когда реальная потребность в поддержке отсутствует.

В настоящее время система здравоохранения перегружена из-за COVID-19 и войны в Украине. Доступ к специализированной медицинской помощи был затруднен еще до начала кризиса в Украине, и эта проблема усилилась с прибытием детей военных беженцев. Наличие и доступность социальных услуг не является определяющим фактором для выделения образовательной поддержки ребенку с особыми образовательными потребностями. В обязанности учебного заведения входит предоставление опорных услуг и помощи ребенку в соответствии с его потребностями. Поправка призвана уменьшить перегрузку системы и позволить ученикам быстрее получать необходимую помощь.

По состоянию на 26 апреля в Эстонии проживает 11 971 ребенок/подросток из Украины в возрасте 19 лет и младше. По состоянию на вчерашний день в Эстонской информационной системе образования (EHIS) было зарегистрировано 3 868 детей и подростков. Распределение по уровням образования следующее: начальное образование 997 (26%), основное образование 2574 (67%), гимназическое образование 162 (4%), профессионально-техническое образование 135 (3%). Среди прибывающих в Эстонию детей есть и те, кто как можно скорее нуждается в образовательной поддержке и рекомендациях от государства касаемо доступных мер поддержки.

Меньшая часть возрастной группы, прибывшей сюда в качестве военных беженцев, присоединилась к эстонской системе образования на третьем уровне основной школы и на уровне гимназического образования. Согласно данным EHIS, около 39% 14-летних и 32% 15-летних подростков, прибывших в Эстонию, охвачены системой образования, в то время как только 11,5% 17-летних учатся в эстонских школах. Предоставление возможности дополнительного периода учебы даст учащимся дополнительное время для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения Эстонии.