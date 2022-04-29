Контракт польского тренера Павла Абраткевича, который работал с женской сборной России по конькобежному спорту, не будет продлен, сообщил РИА Новости президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
Польский тренер прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту
Польский тренер прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту
Абраткевич работал со сборной России с 2011 года. Под руководством польского тренера Ольга Фаткулина стала серебряным призером Олимпиады-2014 в Сочи, а Наталья Воронина взяла бронзовую медаль на Играх-2018 в Пхёнчхане.
"Да, контракт Павла Абраткевича не будет продлен. Это обоюдное решение", - заявил Кравцов.