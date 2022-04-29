Польский тренер прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту

Абраткевич работал со сборной России с 2011 года. Под руководством польского тренера Ольга Фаткулина стала серебряным призером Олимпиады-2014 в Сочи, а Наталья Воронина взяла бронзовую медаль на Играх-2018 в Пхёнчхане.