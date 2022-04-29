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Польский тренер прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту

rus.postimees.ee
Польский тренер прекратил работу со сборной России по конькобежному спорту
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Ольга Фаткулина.
Ольга Фаткулина. Фото: Wang Jianwei/ZUMAPRESS.com

Контракт польского тренера Павла Абраткевича, который работал с женской сборной России по конькобежному спорту, не будет продлен, сообщил РИА Новости президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Абраткевич работал со сборной России с 2011 года. Под руководством польского тренера Ольга Фаткулина стала серебряным призером Олимпиады-2014 в Сочи, а Наталья Воронина взяла бронзовую медаль на Играх-2018 в Пхёнчхане.

"Да, контракт Павла Абраткевича не будет продлен. Это обоюдное решение", - заявил Кравцов.

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